Equipo argentino reinauguró su estadio con honores a Bilardo y un gigantesco león de fuego

La casa de Estudiantes de La Plata es moderna y está llena de novedosos atractivos

LA PLATA, Argentina.- Adentro del estadio de Estudiantes de La Plata, Alejandro Sabella -sereno e inmóvil- observa una pared del vestuario y asiente con la cabeza. El muro rojo, con letras grandes y mayúsculas, dice (también pide y educa): “En la adversidad está la oportunidad de hacer historia. El exDT de la selección argentina sonríe y lo hace con ganas. Su alegría silenciosa habla y lo delata: está donde quiere estar.

#TodosParaUNO ¡POCAS VECES VISTO ALGO ASÍ! Un León de fuego apareció en la fiesta de Estudiantes y caminó por arriba del nuevo estadio. La fiesta del Pincha tiene todos los condimentos. ¡Dejó a todos sin palabras! pic.twitter.com/C1ttoYwnqJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2019

Estudiantes inauguró su flamante casa. Corte de cinta, videos, un espectáculo interactivo de luces con un gran león interactivo, fuegos artificiales, show de Diego Torres, descubrimiento de una estatua de Carlos Bilardo (no estuvo por recomendación médica aunque sí hubo familiares directos), partido de leyendas y algunas jugadoras del equipo femenino actual (el primer gol en el nuevo estadio lo hizo el Bocha Ponce de tiro libre y otro que se gritó mucho fue el de Chiquito Bossio de cabeza).

#TodosParaUNO ¡GRAN HOMENAJE A BILARDO EN EL UNO! En la inauguración del nuevo estadio, Estudiantes dio a conocer la estatua del Doctor y toda La Plata sonó a una sola voz: "¡Borombombom es el equipo del Narigón!". Emocionante. pic.twitter.com/3iDjbOFQlI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2019

Y discurso del presidente Juan Sebastián Verón, claro: “Es emocionante verlos acá después de tanta lucha. Es un sueño que se concreta, pero esto no es un punto de llegada; esto tiene que ser el punto de partida para nuevas alegrías”.

Ese fue el combo que disfrutaron los simpatizantes, quienes completaron los 30,018 lugares. Lo curioso es que este domingo volverá a lucir colmado. Habrá una fiesta prácticamente idéntica, con la diferencia de que el show musical principal estará a cargo de Los Auténticos Decadentes.

👋🎤 ¡Hola, Diego! Comenzó el gran show de @diegotorres en UNO para que disfrute toda la Familia Pincha. ¡Cantamos y… twitter.com/i/web/status/1…—

Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 10, 2019

La celebración, sin embargo, comenzó el viernes: colocación de la piedra fundacional, caminata desde el Estadio Ciudad de La Plata después del partido ante Talleres y una extensa vigilia. Un fin de semana rojo y blanco, y con rayas verticales.

Los hinchas están orgullosos y la verdad es que tienen motivos: la cancha, además de coqueta, es inédita en la Argentina y en el mundo.

👨‍👩‍👧‍👦 Así ingresaba la Familia Pincha a nuestra casa, buscando su lugar y encontrándose con gente querida. Emoción pura. ¡Qué placer conocerla! 😁 🏟 #TodosParaUNO 🇦🇹 #Volvimos ❤ pic.twitter.com/zCaC4w896I — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 9, 2019

Y eso no es todo. El campo de juego también resulta novedoso. Cuenta con un moderno sistema híbrido, que combina césped natural y sintético; el mismo que tienen, por ejemplo, Ajax de Holanda y Juventus de Italia. Otra buena: entre el rectángulo verde y el público no existen obstáculos, debido a que el perímetro no presenta alambrado, vidrio ni acrílico.

¿Y las instalaciones? El predio tiene vestuarios con hidromasajes, polideportivo, museo, bar temático, patio gastronómico, locales comerciales, estacionamiento para 372 autos, sala de conferencias y oficinas administrativas. Un lujo.