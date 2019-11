¿Por qué se enciende la luz del refrigerante de un auto incluso en climas fríos?

La luz azul del refrigerante que se enciende al arrancar el automóvil es una advertencia de que el motor aún no está a su temperatura óptima de funcionamiento, así que no lo aceleres con fuerza. Hacerlo cuando el motor está frío puede reducir la longevidad del motor del coche.

Si se enciende una luz amarilla del refrigerante en el invierno, probablemente se deba a que su nivel de refrigerante es bajo. “El refrigerante se contrae en temperaturas más frías, de modo que incluso si el nivel del refrigerante del coche ha caído solo un poco por debajo de lo normal, podría activar el sensor del sistema”, dice John Ibbotson, jefe mecánico de CR. Añade refrigerante al depósito hasta que el fluido alcance la línea de “frío máximo” o “frío total”. Haz esto cuando el motor esté frío (apagado durante al menos 3 horas).

Una luz roja de advertencia de temperatura del refrigerante en el invierno, regularmente vista en los meses más cálidos, puede ser crítica, porque significa que el auto se está sobrecalentando. “Este es un problema serio y el motor debe apagarse inmediatamente”, dice Ibbotson. “Lleva el auto a un mecánico usando un remolque”. Además, nunca aflojes la tapa de llenado del sistema de enfriamiento cuando el motor esté caliente. El refrigerante caliente puede entrar en erupción y causar quemaduras graves.

Consulta la Enciclopedia de Reparación de Automóviles de CR para obtener nuestra guía de las luces de advertencia del tablero de tu coche, además de muchos otros consejos para el cuidado del automóvil.

