Critican que NYCHA corte la calefacción por reparaciones en época de frío

La agencia tenía previsto suspender el servicio este martes, lo que afectaría 16,000 personas, aunque ahora las obras las reprogramó para el viernes

Gustavo Marín, quien desde hace 17 años vive en el complejo de viviendas Fulton Houses de NYCHA, en Manhattan, no solamente estaba tiritando de frío este martes a la entrada de su edificio por el repentino descenso en las temperaturas, sino que estaba molesto por lo que calificó como “desorganización”, “desconsideración” y “falta de planeamiento” por parte de esa Autoridad de Vivienda Pública.

El colombiano se enteró que en unas horas, NYCHA tenía planeado suspender los servicios de calefacción y agua caliente en su proyecto, al igual que en Campos Plaza II, en Manhattan, Whitman, en Brooklyn, y Castle Hill, en El Bronx, para adelantar labores de reparación y evitar episodios como el de la semana pasada que dejó a 7,000 residentes sin servicios en 3,138 apartamentos.

“Hace unos días no tuvimos agua caliente ni calefacción. Yo me tuve que bañar en el trabajo y tuve que dormir con ropa. Y aunque uno entiende que NYCHA tiene que arreglar los daños, lo que uno se pregunta es por qué tienen que esperar a que llegue el frío y no lo hacen cuando la temperatura está caliente”, comentó el residente de viviendas públicas, acusando a NYCHA de negligencia.

Doña Gladys Báez, quien ha vivido casi toda su vida en las viviendas públicas, también puso el grito en el cielo por los planes de NYCHA, que se estiman afectarán a unos 16,000 inquilinos y acusó a esa agencia de violar los derechos de los más vulnerables.

“A esa gente no le importa si nosotros aguantamos frío o no. Obviamente son unos desorganizados, porque no hicieron nada en el verano y ahora les da por venir a querer arreglar con semejantes fríos que se vienen. Eso es una falta de respeto”, dijo la puertorriqueña, agregando que esas decisiones ponen en riesgo la salud de miles de niños y ancianos, principalmente. “Yo soy una mujer de 71 años y me puedo enfermar con esos recortes de servicio. Además no nos informan, porque si lo anuncian es por internet, pero tienen que entender que hay gente mayor que no usa eso”.

La organización Legal Aid Society también criticó el plan de NYCHA con los recortes en plena época de frío y manifestó que es una muestra evidente de que no están haciendo bien las cosas.

“Estas reparaciones no deberían ocurrir en días fríos cuando los residentes de NYCHA necesitan más calor y agua caliente que funcionen”, dijo Redmond Haskins, portavoz de Legal Aid. “La Autoridad de Vivienda claramente debe hacer un mejor trabajo para priorizar y completar este trabajo antes de la temporada en que se necesita la calefacción, en lugar de esperar hasta el último minuto”.

Agencia defiende su labor

En medio de las quejas, y defendiendo su proceder, NYCHA negó que les falte planeamiento y aseguró que, teniendo en cuenta que estos próximos días estarán demasiado fríos, había cambiado los recortes de calefacción planeados para esta martes, y ahora se haría el viernes.

“Hemos reprogramado estas interrupciones planificadas para hacerlas en un día más cálido. NYCHA está haciendo trabajos de reparación durante todo el año con la calefacción”, aseguró Olivia Lapeyrolerie, vocera de la agencia y de la Administración De Blasio, explicando que las obras no son solamente promovidas en el invierno. “La mayor parte de los trabajos se realizan durante el verano. Pero nuestra infraestructura requiere mantenimiento durante todo el año”.

El temor de que los neoyorquinos que viven en viviendas públicas vuelvan a tener problemas serios de calefacción en el invierno se revive cada año entre inquilinos como María Encarnación, quien asegura que cada vez que llega noviembre, el estrés y la preocupación reinan en su vida.

“Yo he aguantado mucho frío en los últimos años cada vez que llega el invierno y me parece el colmo que ni el Alcalde ni el Gobernado ni Trump nos resuelvan el problema de las calderas viejas de una vez por todas”, dijo la dominicana, quien vive en Castle Hill Houses, en El Bronx.

La inquilina criticó además los recortes programados que se esperan ocurran en los próximos días allí. “Nos van a poner a aguantar frío como sea y la verdad no es para cambiar nada sino para medio reparar las cosas. Son curitas sobre heridas de muerto”, dijo.

Hace dos años NYCHA estuvo en el ojo del huracán luego de revelarse que más de 300,000 residentes aguantaron frío durante el severo invierno.

Mala noticia para inquilinos

Las quejas de los residentes de NYCHA afectados y los defensores de los inquilinos, se dan justo cuando el monitor federal que supervisa NYCHA anunció la aprobación preliminar para desembolsar $450 millones de fondos pendientes, entre ellos $363 millones para renovar las calderas. La mala noticia es que los residentes tendrán que hacerse a la idea de aguantar un poco de frío durante unos años más, ya que los cambios en las calderas no se darán sino hasta el 2023, entre ellos en más de 25 complejos de vivienda que llevan esperando esas renovaciones anunciadas por el gobernador Andrew Cuomo desde el 2016.

Datos sobre los recortes de calefacción: