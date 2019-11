Triplemanía Regia: 8 máscaras y cabelleras en juego, entre ellas ¡la de Blue Demon!

Una función histórica que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey

La Triplemanía Regia será un evento histórico para la Ciudad de Monterrey y para todos los aficionados que vivirán una noche con todos los ingredientes de la mejor lucha libre del mundo: Campeonatos, Apuestas y sorpresas para todos..

Uno de los atractivos de la gran función en la Ciudad de Monterrey será el debut de Rush en la empresa tres veces estelar, enfrentando en un triangular a Pagano y a su eterno rival L.A Park, además, en acción internacional Dragon Lee tendrá una gran presentación, buscando el Megacampeonato AAA ante Kenny Omega.

En la lucha estelar estarán en juego máscaras y cabelleras: ocho gladiadores defenderán lo más preciado. Dentro del enrejado estarán Psycho Clown, Blue Demon Jr., Aerostar, Dr. Wagner Jr., Monster Clown, Texano Jr., Rey Escorpión y Chessman

Cartel Completo de Triplemanía Regia:

Lucha en Jaula: Psycho Clown vs. Blue Demon Jr. vs. Aerostar vs. Dr. Wagner Jr. vs. Monster Clown vs. Texano Jr. vs. Rey Escorpión vs. Chessman

Pagano vs. L. A. Park vs. Rush

Megacampeonato AAA: Dragon Lee vs. Kenny Omega

COPA TRIPLEMANÍA REGIA (12 luchadores)

Campeonato Reina de Reinas: Taya vs. Faby Apache vs. Ayako Hamada, Keira, Lady Shani

Taurus-VIllano III Jr. vs. Hijo de Vikingo-Aramis vs. Brian Cage-Puma King vs. Bandido-Flamita

Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana vs. L. A. Park Jr., Hijo de L. A. Park e Hijo de Volador

Big Mami, Pimpinela Escarlata, Mascarita Dorada y Dinastía vs. Cassandro, Lady Maravilla, Demus y Dave the Clown