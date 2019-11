Le declaran su amor a Chivas: Uriel Antuna y Víctor Guzmán están ilusionados con llegar al Rebaño

Los futbolistas no pueden ocultar que anhelan firmar su contrato con los rojiblancos

Víctor Guzmán y Uriel Antuna, dos de los refuerzos que más han sonado para Chivas de cara al próximo torneo saben que sus posibilidades de llegar al club son amplias y ya no pudieron ocultar más su ansiedad por fichar para El Rebaño. Ambos dieron declaraciones que revelan su amor por el que podría ser su próximo club.

“Me ilusiona mucho, todos conocemos la historia de Chivas, lo que ha logrado, los jugadores que han estado, tiene puros mexicanos y más porque es uno de los más grandes de México”, dijo Antuna en entrevista para TUDN.

Como Uriel es uno de los jugadores más pretendidos en la Liga MX, es probable que además de la de Chivas pueda recibir ofertas de otros equipos, por ello apunto: “No le cerraría la puerta a ningún equipo, pero son situaciones que hay que poner en la balanza a la familia”, reveló, dejando entrever que El Rebaño podría ser su prioridad.

¿Les gusta la idea de Uriel Antuna a Chivas? Por cierto, a él le encantaría llegar al rebaño. pic.twitter.com/IATlIstCng — Iván López Elizondo (@LopezElizondo11) November 12, 2019

Por otra parte, el ‘Pocho’ Guzmán admitió que quiere su revancha en Guadalajara y que quiere hacerlos ganar el título, como a los Tuzos.

“Son revanchas. Más que espinitas son revanchas de qué pudo haber hecho un jugador en algún equipo, pero sería muy grato jugar y demostrar como lo hice aquí y ganar como lo hice aquí”, mencionó a Marca el futbolista que emergió de las fuerzas básicas de Chivas.

“Me motiva cambiar de aires, tener algo diferente. Cada partido me rompo la madre y estaré agradecido infinitamente con Pachuca y ahora me sentaré a ver las opciones que hay, pero que sea algo que realmente valga la pena”, agregó Guzmán.

Jesús Martínez, presidente del Pachuca no descarta una posible salida de Víctor Guzmán la siguiente campaña. "No sé detiene a nadie a la fuerza, y será lo mejor para la institución y para el". Su próximo destino más cercano sería Chivas, aunque no se niega una salida a Europa. pic.twitter.com/0N3YEHyT7o — Terreno De Juego (@tdjmedios) November 12, 2019

Ambos futbolistas están en la mira del equipo tapatío y entran en la lista de deseos de Ricardo Peláez, que asumirá oficialmente su cargo como director deportivo en cuanto acabe el Apertura 2019, pero que desde este momento ya está involucrado en rearmar al equipo con el objetivo de hacer un gran papel en el 2020.