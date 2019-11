¿Quién lo viste mejor? Eiza González y Thalía con el mismo vestido

Para muchos y pese a la edad el cuerpo de la esposa de Tommy Mottola se ve mejor que el de la joven estrella de Hollywood

Jomari Goyso ha vuelto a exponer a dos famosas que sin querer han usado el mismo vestido en una alfombra roja. Esta vez las víctimas del crítico español de Univision son Eiza González y Thalía.

“Cuando menos te lo esperas te recuerdan que en el 2014 #thalia se puso un vestido parecido…. y ahora si me quede confundido 😐 porque no se cual me gusta más… si el de #eizagonzalez oh el de #thalia (estoy comparando VESTIDOSSSSSSSSSSSSS!! No artistas……. )”, escribió Jomari junto a la imagen de estas famosas.

Ante la pregunta de Jomari el público se ha mostrado dividido, hay quienes prefieren a Eiza o otros a Thalía. Los fans de Goyso han reflejado la misma indecisión que él comparte con su mensaje en el post.

Aunque hay quienes desestiman a González debido al tatuaje que lleva en su pie izquierdo. Cabe mencionar que la edad de Thalía hace que muchos la prefieran, como mérito a su excelente estado físico.