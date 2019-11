Acusan de abuso sexual a Obispo de Brooklyn, designado por el Papa para investigar acosos

Nicholas DiMarzio se encuentra en Roma en una visita programada previamente

Nicholas DiMarzio, obispo católico nombrado por el Papa Francisco para investigar la respuesta de la iglesia al abuso sexual del clero en Buffalo (Nueva York), ahora ha sido acusado de abuso sexual a un niño.

Mitchell Garabedian, abogado de la presunta víctima, le informó a los funcionarios católicos en Nueva Jersey que está preparando una demanda en nombre de un cliente que dice que fue molestado por el obispo de Brooklyn a mediados de la década de 1970, cuando DiMarzio era párroco en Jersey City.

“Me acabo de enterar de esta acusación”, dijo DiMarzio en un comunicado a The Associated Press. “En mi ministerio de casi 50 años como sacerdote, nunca he tenido un comportamiento ilegal o inapropiado y niego enfáticamente esta acusación. Estoy seguro de que estaré plenamente reivindicado”.

En una carta enviada el lunes a la arquidiócesis de la iglesia de Newark (Nueva Jersey), Mark Matzek, de 56 años, alega que DiMarzio y un segundo sacerdote -Albert Mark- ya fallecido abusaron repetidamente de él, cuando era monaguillo en St. Nicholas Church y estudiaba en St. Nicholas School.

El mes pasado, el Papa Francisco recurrió a DiMarzio para investigar la diócesis de Buffalo, donde el obispo Richard Malone ha sido criticado por su manejo de un creciente escándalo de abuso del clero que provocó pedidos de renuncia.

Adriana Rodríguez, secretaria de prensa de la Diócesis de Brooklyn, dijo que DiMarzio ha completado su informe sobre la Diócesis de Buffalo y lo ha presentado a El Vaticano.

DiMarzio y Malone están en Roma esta semana para una visita programada previamente de los obispos de Nueva York a la Santa Sede.

