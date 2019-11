La convocatoria que incomoda a Zidane: James Rodríguez está listo para jugar el Colombia vs. Perú

El colombiano está a punto pese a no ser considerado por el técnico madridista

Pues según Zinedine Zidane, James Rodríguez no estaba listo para poder jugar en el Real Madrid. Pese a no estar lesionado, el colombiano no ha sido tomado en cuenta para el técnico merengue pero en la Selección Colombia está entrenando regularmente y seguramente será contemplado por Carlos Queiroz para el partido amistoso ante Perú.

James Rodríguez, como Bale: también se entrena con el grupo con su selección https://t.co/inerhrZMMN pic.twitter.com/ayaNSwn9Ff — GolesTV.com (@golestvcom) November 12, 2019

Queiroz, seleccionador de Colombia, manifestó que “James es solamente uno de los jugadores importantes del equipo y lo que pasa en Real Madrid son sus problemas“.

“Nosotros tenemos un camino a seguir en Colombia y no nos pueden continuar preocupando los rumores y los comentarios“, añadió.

El llamado del colombiano puso en una posición incómoda al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, pues fue cuestionado sobre la verdadera situación de James en su equipo, después de que no ha sido tomado en cuenta en el equipo. Ante la insistencia, el francés aseguró que no estaba disponible ni tampoco lesionado, pero que “todavía le falta algo”.

Su integración a la selección lo confirma pues se entrenó perfectamente al parejo de sus compañeros y motivado por aportarle lo más que pueda al equipo para salir de la racha de cuatro partidos sin poder ganar.