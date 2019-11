Belinda rompe el silencio y le responde a Lupillo Rivera

Parece que el tío de Chiquis Rivera metió la pata...

Belinda había mantenido la boca cerrada en relación a las declaraciones que hiciera hace unas semanas Lupillo Rivera. El famoso tío de Chiquis Rivera admitió en un programa de YouTube que sostuvo un romance de cinco meses con la joven cantante de origen español.

Pero su silencio llegó a su fin y ante las cámaras de Ventaneando admitió que no sabe si se siente decepcionada por las declaraciones de quien fuera su compañero en la Voz México. “No, sé. Siempre hay personas así”, dijo la cantante.

Belinda admitió, también, que de momento está feliz con su trabajo y aseveró que pese a todo lo que se dice de ella, para bien o para mal, ella no tiene nada qué decir: “No tengo nada malo que decir de nadie; nada qué hablar”, recalcó.

“Siempre estoy feliz con mi trabajo con mis cosas. No tengo rencor de nada”.

La revista People en Español también retomó que durante la conversación con dicho medio también recalcó: “No hablo de nadie nunca porque hablo por mí; hablo de mí, hablo de mi carrera. Siempre he sido una persona que me he concentrado”.

“La verdad, no me gusta dar de qué hablar por eso no me gusta hablar de mi vida privada ni de mis cosas. Me gusta hablar de mi trabajo porque a eso me dedico. Entonces, que la gente hable y qué piensen lo que quieran. Yo estoy feliz, ganando como siempre”.

Sus declaraciones dan a entender que posiblemente sí está decepcionada del cantante, y ahora parece imposible que éste pueda reconquistarla. Parece que el tío de Chiquis Rivera metió la pata…