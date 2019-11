Jennifer Lopez explica por qué ha aceptado actuar en la Super Bowl

Rihanna y Pink se habían negado en señal de apoyo a los jugadores de la NFL que fueron sancionados por arrodillarse

A estas alturas de su carrera Jennifer Lopez ha aprendido a lidiar con polémicas de todo tipo, así que si alguien podía aceptar la oferta de amenizar el intermedio de la Super Bowl y salir airosa de la situación, pese al boicot que han realizado otros artistas a la NFL, esa era ella.

Ahora la diva del Bronx se ha pronunciado por primera vez en profundidad acerca de los motivos que le llevaron a decir que sí a la propuesta de actuar junto a Shakira durante el descanso de la cita deportiva, cuando otros artistas como Rihanna o Pink se habían negado en señal de apoyo a los jugadores que fueron sancionados por arrodillarse mientras sonaba el himno estadounidense antes de los partidos como protesta por la brutalidad policial contra la comunidad negra.

“Creo que es una plataforma increíble y una de las más poderosas del mundo para compartir el mensaje que quieras lanzar ahí fuera. También me parece algo muy importante que dos mujeres latinas vayan a actuar en una Super Bowl que se celebrará en Miami y tendremos entre 12 y 14 minutos para hacer comprender a la gente nuestra valía y el papel tan importante que jugamos en este país. Creo que será una celebración muy bonita“, ha asegurado en una nueva entrevista a la revista GQ.

Por si aún quedaba alguna duda, la artista ha aclarado que el dinero no ha jugado un rol vital a la hora de que tomara una decisión.

“Hago las cosas que hago porque me apasionan. Por ‘Hustlers’ no me pagaron una millonada. En realidad lo hice gratis y además produje la película. Prefiero apostar por mí misma, ahí es cuando sale a relucir Jenny, la chica del barrio. Hago lo que quiero, lo que me gusta“, ha matizado.