Profesor universitario experto en narcos es acusado de lavado de dinero

Bruce Bagley es toda una eminencia en el tema de las finanzas del crimen organizado

Un catedrático experto en narcos y otras formas de crimen organizado fue acusado de lavado de dinero.

Bruce Bagley, de 73 años, fue vinculado al lavado de $2.5 millones de dólares provenientes de sobornos y corrupción en Venezuela. Los crímenes financieros se hicieron entre noviembre de 2017 y octubre de 2018.

Fiscales en Nueva York argumentan que Bagley abrió cuentas de banco con una compañía de su propiedad. Después aceptaba pagos de cuentas en Suiza y los Emiratos Árabes, que pertenecían a un ciudadano colombiano no identificado. El profesor entonces retiraba 90% del dinero en cheques de gerencia a nombre de una persona. Bagley se quedaba con el resto del dinero.

El catedrático sabía que el dinero era producto de sobornos y corrupción, de acuerdo con Bloomberg News. Se le acusó de lavado de dinero y conspiración. Enfrenta hasta 20 años de prisión.

Bagley reside en Coral Gables, enseñaba en la Universidad de Miami y es el autor del libro Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today.

No es claro quiénes son los venezolanos para los que Bagley supuestamente trabajaba.