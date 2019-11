¿Gripe? 6 tips para terminar con los molestos síntomas en sólo 24 horas

Llegó ese momento del año...

Todo indica que este año el frío no nos dará tregua. Y con el frío viene ese momento del año en que todas las personas a nuestro alrededor estornudan, tosen y tratan de evitar a toda costa el fluido en su nariz… hasta que en esa ruleta rusa, nos toca a nosotros.

Si tienes gripe, estas son 6 cosas que puedes hacer para terminar con los molestos síntomas en tan sólo 24 horas.

Toma un baño caliente

Comenzar el día con un baño calientito ayuda a que las secreciones de nuestra nariz fluyan más fácilmente, lo que a su vez ayuda a sobrellevar la congestión característica de la enfermedad. El agua caliente también puede aliviar las articulaciones adoloridas características del resfriado.

Consume vitamina C

Asegúrate de incluir frutas ricas en vitamina C para tu desayuno, como naranjas, mandarinas, tangerinas, guayabas o kiwis. Evita la cafeína, porque esta sustancia tiende a deshidratarnos en un momento en que los líquidos son fundamentales para la recuperación. Lo mismo ocurre con el alcohol.

Limpia tu nariz con agua salina

En cualquier farmacia es posible conseguir tubos de agua de mar para aplicarse en la nariz. El uso de esta solución alivia los estornudos, la tos y ayuda a nuestro sistema respiratorio a hacer su trabajo a pesar de la mucosidad.

Hidrátate

Una sopa caliente, agua tibia con o sin limón, té sin cafeína ni azúcar, todos los líquidos que puedas consumir te ayudarán a sobreponerte rápidamente del resfriado. Recuerda que un aspecto fundamental para no sentirte tan miserable cuando tienes gripe, es mantenerte bien hidratado.

Come picante

Las comidas ricas en especias o condimentos picantes nos ayudan a sentir una mejoría casi inmediata, pues irritan el revestimiento de la nariz y facilitan su limpieza.

No salgas

Si sufres gripe o resfriado lo mejor es guardarte en tu casa al menos un par de días. No sólo evitarás contagiar a otras personas, sino que evitar el contacto con el frío impedirá que tu enfermedad se complique. Si no tienes más remedio y debes salir de casa, cubre muy bien tu nariz, pues cuando la nariz se enfría demasiado, nuestro sistema inmune no puede funcionar correctamente y somos más susceptibles a enfermarnos.

Según los expertos, estos consejos te ayudarán a sentirte mucho mejor en tan sólo un día. Vale la pena probar.