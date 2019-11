Demi Rose sale a la calle con un vestido transparente y lo enseña todo

Parece que los desnudos en Instagram ya no la satisfacen, y ahora los fotógrafos la captaron por delante y por detrás...

Demi Rose es una modelo que no le teme al desnudo, sobre todo porque sus curvas son una tentación para muchos. Y ahora, parece que los desnudos en Instagram ya no la satisfacen. Sobre todo porque no es la única modelo o celebridad que ha decidido compartir sus poses más eróticas ligeras de ropa.

Hace algunos meses los leggings fueron una moda impuesta por Jennifer López. Pero el éxito de Alexa Dellanos y de Aracely Arámbula presumiendo sus bikinis y tanguitas hicieron que muchas otras famosas recurrieran a Instagram en busca de los ansiados clicks, que también se han convertido en dinero, al mejor estilo de las vistas en YouTube.

Pero los fotógrafos no estuvieron contentos hasta no cubrir todos los ángulos de la bella modelo. El vestido, en su transparencia mostró que debajo de este sólo llevaba una pequeña tanguita a juego con el resto de atuendo.

Una de las jóvenes modelos de alta costura que suele realizar este tipo de apariciones, en la calle, es Kendall Jenner. Pero el impacto de su cuerpo no llega a tanto como con Demi Rose. Sobre todo porque la joven británica tiene unas curvas muy similares a las de Kylie Jenner y Kim Kardashian.