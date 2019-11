Nipsey Hustle, la leyenda del rap de Los Ángeles recibe 3 nominaciones póstumas al Grammy

El nombre de Nipsey Hussle vuelve a aparecer en los premios Grammys, luego de que la leyenda del rap angelino recibiera 3 nominaciones póstumas este año.

Las categorías en las que compite son Mejor Actuación de Rap por “Racks in the Middle”, Mejor Actuación de Rap/Canto por “Higher”, una colaboración con DJ Khaled y John Legend, y Mejor Canción de Rap por “Racks in the Middle”.

El rapero originario de Los Ángeles murió en marzo pasado cuando fue acribillado afuera de su tienda de ropa Marathon en el este de Los Ángeles, a los 33 años de edad.