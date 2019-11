David Villa: “Daré todo para que Queens tenga un equipo del que se sientan orgullosos”

"Yo creo que es el barrio con más aficionados al fútbol de Estados Unidos, quizá del mundo", dijo Villa, uno de los fundadores del Queensboro FC

David Villa está viviendo las últimas semanas de su carrera profesional. El máximo goleador de la historia de la Selección Española cumplirá 38 años el próximo 3 de diciembre. Y menos de un mes después jugará, en el mejor de los casos, su último partido, la final de la Copa de Japón el 1 de enero de 2020. Eso si el Vissel Kobe en el que milita junto a Andrés Iniesta supera las semifinales para las que ya está clasificado.

Después llegará la vida de “civil”. Una vida que lleva preparando desde que salió de España hace más de cinco años con rumbo a Nueva York. En esta ciudad hizo historia como el primer jugador y capitán del New York City FC, ganó un trofeo MVP como mejor jugador de la MLS y expandió su red de academias de fútbol DV7. El retiro le llevará a Madrid, pero le volverá a acercar a la Gran Manzana, ya que el asturiano es uno de los inversores detrás del Queensboro FC, nuevo club profesional que debutará en la USL en 2021.

Hablamos por teléfono con “El Guaje”, quien nos atendió desde Japón a sus 8:15 am mientras hacía el trayecto de 40 minutos entre su casa y los campos de entrenamiento del Vissel Kobe.

Pregunta: ¿Estás contento tras el anuncio de tu retirada?

David Villa: Lo tenía decidido desde hace tiempo. Lo que me faltaba era decidir cuándo anunciarlo. Después de darle vueltas me quité el peso de encima y así puedo disfrutar los últimos meses.

P.: ¿Te retiras porque te ves justo físicamente o porque te falta motivación?

D.V.: Aún no me veo así, pero sí creo que esos días de falta de motivación, de justo físicamente, de empezar a lesionarme, cada vez están más cerca. Como esto no se decide días tras día, sino año a año, este año decidí que era el momento ya porque, si apuro otro año, podría llegar ese momento. Y no quiero verme así. Quiero anticiparme antes de verme así.

P.: ¿Cómo valoras este año en Japón?

D.V.: Muy buena experiencia. Más corta que en Nueva York, pero también muy buena. Estoy contento de, en los últimos años de mi carrera, haber ampliado fronteras. He aprendido muchas cosas a nivel personal y profesional. En Japón ha sido una experiencia totalmente diferente a lo que viví en España y en Estados Unidos.

P.: ¿El nivel de fútbol de Japón es comparable a la MLS?

D.V.: Creo que hay más nivel en la MLS, pero que es más difícil jugar aquí en Japón. En la MLS hay más calidad, pero también más espacios y no tanta intensidad los 90 minutos del partido. Aquí es como una Segunda División en España. Es difícil encontrar un espacio, los equipos compiten mucho. Todos defienden muy bien, juegan a no recibir goles. Se hace complicado porque yo necesito ese metro de espacio que aquí me cuesta mucho tenerlo porque siempre tengo uno –incluso a veces dos– encima de mí.

P.: Y te reencontraste con Andrés Iniesta.

D.V.: Sí, vivimos cosas juntos importantes y ahora estamos viviendo en el mismo edificio. Nos vemos todos los días en el entrenamiento pero también por las tardes, mis hijos con los suyos… Esta experiencia tiene muchas cosas bonitas y obviamente una de ellas es volver a estar con Andrés.

P.: ¿Echas de menos Nueva York?

D.V.: Sí, todos los sitios donde has estado bien, tanto a nivel profesional como personal, se echan de menos. Pero soy una persona muy afortunada e intento vivir el presente.

P.: ¿Por qué decidieron crear un equipo en Queens?

D.V.: Yo vivía en Manhattan, pero estaba mucho tiempo en Queens, sobre todo por las academias. Hemos visto muchísimo talento en Queens y, sobre todo, mucho deseo de tener un equipo propio. Yo creo que es el barrio con más aficionados al fútbol de Estados Unidos, quizá del mundo. Después de muchas reuniones y trabajo en la sombra, empezamos a concebir la idea de tener un equipo profesional. Todo salió bien y estoy muy ilusionado por dar lo mejor que tengo, mi experiencia, para darle a Queens un equipo del que se sientan orgullosos.

P.: ¿Cuáles son los siguientes pasos del Queensboro FC?

D.V.: Se están trabajando muchas cosas. Yo me incorporaré en enero. Habrá anuncios los próximos meses. En la parte deportiva anunciaremos pronto el entrenador, con quien ya estamos trabajando para darle forma a la plantilla. Aún tenemos mucho tiempo porque no empezamos a competir hasta marzo de 2021.

P.: Tú ya tuviste la experiencia de estar en la formación de un equipo. Fuiste el primer jugador de la historia del New York City FC.

D.V.: Sí, me puede servir. Esta vez voy a estar en otro papel, pero he podido ver cómo se confeccionaba todo. Viví de primera mano el timing y los anuncios de diferentes cosas .Intentaré ayudar con esa experiencia.

P.: ¿Cuánto te veremos por Nueva York?

D.V.: Si dios quiere, llegaremos a la final de Copa el 1 de enero. Luego me iré unos días a descansar a España, pero a mitad o finales de enero estaré en Nueva York y haremos una presentación del club en persona.

P.: ¿Vivirás en España?

D.V.: Lo pensamos mucho. Mi familia prefiere vivir en Madrid. Es importante para mí que ellos estén a gusto. Yo estaré a caballo entre Nueva York y Madrid. Mi cargo en el club no requerirá estar todos los días en la oficina. Será más de consejero, de estar en los momentos claves.