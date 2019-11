Aprueban ley para acabar con cigarrillos electrónicos de sabores en NYC

El Concejo Municipal dio luz verde a la prohibición de productos que han desencadenado un problema serio de salud pública, mayormente entre menores

A partir de julio del 2020, en la ciudad de Nueva York será ilegal vender cigarros electrónicos y productos de vapeo de sabores. La prohibición que existía en la Gran Manzana para que menores de 21 años adquirieran ese tipo de productos, ahora se extenderá a todos los adultos y ninguna tienda podrá comercializarlos, bajo ninguna circunstancia.

Así lo decidió este martes el Concejo Municipal, luego de aprobar un proyecto de ley promovido por el concejal Mark Levine, que prohíbe todos los cigarrillos electrónicos de sabores y vapores líquidos en la ciudad, y que surge como medida para poner freno al problema de salud pública generado en los últimos años, mayormente entre adolescentes. Dos jóvenes neoyorquinos han perdido la vida ya a causa de enfermedades relacionadas con el vapeo y otros cientos han enfermado.

La nueva ley, que fue aprobada en la plenaria del Concejo con una amplia mayoría de 42 votos a favor y 2 en contra, y que cuenta con el respaldo de la Administración De Blasio, advierte que 180 días después de que el Alcalde la firme, en los cinco condados solamente será legal vender el aparato de vapeo y el sabor original de tabaco.

“Estamos ante un día histórico, pues con esta ley Nueva York está abordando una crisis de salud pública que ha ido creciendo con la adicción a la nicotina juvenil por los cigarros de sabores, diseñados claramente para atraer a los adolescentes”, dijo Levine. “En Nueva York ya no será legal vender cigarros de frutas, con sabores como cereza, postres e incluso menta. El único que podrá ser vendido es el original de tabaco”, explicó el político de Manhattan, destacando que la medida pretende frenar la epidemia de adicción que está poniendo en riesgo a niños incluso de 11 años.

El presidente del Comité de Salud del organismo legislativo agregó que la nueva ley va por la misma vía de la orden ejecutiva que había emitido el gobernador Andrew Cuomo para prohibir los cigarros de sabores, que fue frenada por un juez.

“Esto es el mismo proyecto del gobernador pero al otro, un tribunal le dijo que no tenía el Gobernador el poder de imponerlo como orden ejecutiva, pero con esta nueva ley nuestra, ya no tenemos ese riesgo porque nadie cuestiona el poder de una Legislatura como el Concejo”, dijo Levine, quien criticó fuertemente a las compañías de cigarros electrónicos que pretendieron poner freno a estas medidas.

“Proteger a nuestros jóvenes”

“Aquí no estamos mintiendo. Se trata de proteger a nuestros jóvenes. Es horrible ver que en Nueva York uno de cada cuatro muchachos en la escuela secundaria está usando cigarrillos electrónicos. Eso es inaceptable”, dijo el concejal demócrata.

“Estamos matando a nuestros jóvenes, porque es una adicción terrible lo que generan esos productos y hoy decidimos dar un paso adelante con este acto histórico, que espero otras ciudades sigan, y advertimos que la lucha continúa”, agregó Levine, refiriéndose a la necesidad de que la Ciudad apruebe otro proyecto del concejal Fernando Cabrera que pretende prohibir los cigarrillos mentolados de sabores.

“Hace 10 años este Concejo puso una prohibición a muchos productos de tabaco y aunque hizo lo correcto en su momento, dejó por fuera a los cigarros mentolados de sabores, que resultan más atractivos para nuestros niños y adolescentes y que venden la idea de que hacen mucho menos daño, por eso estamos aquí para seguir haciendo el trabajo y prohibirlos en Nueva York”, aseguró Cabrera.

Organizaciones, padres de familia preocupados y líderes neoyorquinos recibieron con buenos ojos la aprobación de la nueva normativa, pero pidieron al Concejo sacar del tintero el proyecto de Cabrera.

“La acción de Nueva York proporciona un gran impulso para el creciente movimiento nacional para poner fin a la venta de cigarrillos electrónicos con sabores (…) que durante mucho tiempo ha sido una estrategia favorita de la industria tabacalera para atrapar a los niños, pero además de los cigarrillos electrónicos, más de la mitad de los fumadores jóvenes, incluidos siete de cada diez fumadores afroamericanos, fuman cigarrillos mentolados”, dijo el presidente de la Campaña para Niños Libres de Tabaco, Matthew Myers.

Grave la epidemia de los cigarrillos

Michael Davoli, director de acciones gubernamentales de la organización Cancer Action Network, manifestó que la epidemia de los cigarrillos es tan preocupante en el país y en la Gran Manzana, que 12,000 personas mueren cada año por problemas relacionados con cigarrillo y 21,000 han perdido la vida en los cinco condados desde que se creó el vacío legal de la venta de cigarros mentolados.

“Apoyamos la aprobación de esta nueva ley, pero la pregunta que nos hacemos ahora es si vamos a ignorar esas vidas que se han perdido y queremos que la Ciudad muestre que tiene voluntad para ponerle freno a las restricciones”, dijo el activista, pidiendo al Concejo que ponga sobre la mesa el proyecto de Cabrera.

Aracely Cortenei, madre de tres hijos, se mostró muy alarmada por la manera como la adicción al cigarro ha ido aumentando y como las compañías productoras han manipulado las mentes de los menores, por lo que aplaudió la nueva ley.

“Incluso a mi me engañaron. Yo pensaba que esos productos en realidad eran más sanos que los cigarros normales y nos vamos enterando de lo mortales que son, y es algo que no podemos permitir que siga atrapando a nuestros hijos”, dijo la panameña. “En nuestra generación no sabíamos de todos los efectos de los cigarrillos y como padres que tenemos nuestro instinto de protección, debemos luchar para quitar esos productos”.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades asegura que más del 26% de los estudiantes de secundaria actualmente usan cigarrillos electrónicos, cifra que a activistas como Julia Cuthberston le parece un campanazo de alerta.

“La Ciudad debe seguir tomando pasos para evitar que más niños caigan en las manos del tabaquismo. Nuestro enfoque es prevenir el tabaquismo en los niños y adolescentes y estas leyes así lo refuerzan”, dijo la activista.

Algunos critican la nueva ley

Spike Babaian, de la organización New York State Vapor Association, criticó la nueva ley y aseguró que la Ciudad está mintiendo sobre los efectos del vapeo, pues insiste en que ayuda mucho a fumadores a estar mejor que con cigarros tradicionales.

José Tibón, otro padre de familia que se mostró muy preocupado por la manera como la adicción a la nicotina sigue persiguiendo a los niños en Nueva York, hizo un llamado al presidente del Concejo para que apruebe el proyecto del concejal Cabrera.

“No solamente se trata de los cigarros electrónicos sino de prohibir también los mentolados. Ese es el próximo paso a seguir y espero que la Ciudad no se quede atrás y que lo apruebe antes de que termine este año, porque esos cigarros de sabores corrientes también están acabando con hijos como el mío que cayó en esas garras”, dijo el dominicano.

A pesar de las críticas por no haber puesto a votación la iniciativa que prohíbe los cigarros mentolados y de sabores, el presidente del Concejo, Corey Johnson, defendió su postura asegurando que todavía tiene preocupaciones en el sentido de que esa medida pueda motivar una criminalización de jóvenes que los consuman o un aumento del mercado negro.

Datos sobre consumo de e-cigarrillos y vapeo

2 personas, incluyendo un menor de 17 años, han muerto en Nueva York por causas relacionadas con vapeo.

Cientos han presentado enfermedades o problemas relacionados con el consumo de estos productos.

En julio entrará en vigor la nueva ley contra los e-cigarros de sabores en NYC.

Solamente el sabor a tabaco va a poder seguir siendo vendido.

Una cápsula del popular cigarrillo electrónico, JUUL, puede contener tanta nicotina como un paquete completo de cigarrillos.

La nicotina puede cambiar la química del cerebro adolescente, empeorar la memoria y la concentración, disminuyendo la capacidad de aprendizaje.

Junto con la nicotina, el aerosol de los líquidos electrónicos calentados también puede contener sustancias químicas nocivas como el formaldehído y el benceno (sustancias químicas que causan cáncer).

El producto químico diacetilo, incluido en los saborizantes del producto, está relacionado con enfermedades pulmonares, además de la presencia de metales pesados como el níquel , estaño y plomo.

Cifras de consumo entre jóvenes: