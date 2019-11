Valentín Elizalde a 13 años de su asesinato: así será la serie del “Gallo de Oro”

La familia del emblemático cantante promueve su bioserie

A 13 años de la muerte de Valentín Elizalde, su familia y los fans lo tienen más presente que nunca. En exclusiva para Grupo Cantón desde Sinaloa, su madre, la señora Camila Valencia compartió que no está de acuerdo con la serie que va a salir de Valentín, por eso la familia va contar su propia historia en otro proyecto.

“Siempre lo estamos recordando, no solo la familia, sino también los fans porque hoy 25 de noviembre, a sus 13 años de que falleció, él no deja de tener visitas ahí en donde está sepultado. De hecho han venido decenas de fans de todos México y otros países a dejarle flores en su tumba. Nosotros estamos preparando una serie por parte de la familia para homenajear a mi hijo… En la otra serie que van a sacar yo no estoy de acuerdo”.

Continuó. “Nosotros vamos a preparar una serie, más que nada para decir verdades, no hay nadie más que su madre, sus hermanos y sus verdaderos amigos para platicar su vida. Queremos platicar cosas como cuando llegaba a la casa después de un tour y se ponía a lavar los platos, le gustaba voltear las tortillas de harina, nadie tiene más información que yo”.

Doña Camila contó que Valentín era bueno para preparar el ceviche. “A mi Valentín le gustaba preparar los ceviches y los camarones de agua chile, le quedaban muy bien… Que los pulpos, a él le fascinaba todo eso y le gustaba andar de metiche con uno en la cocina. Era bien bonito ver a mi hijo en la casa, yo me sentía súper feliz. Le gustaban los buñuelos en Navidad, le gustaba estar en la cocina mientras se tostaban las tortillas y me preguntaba ‘mamá y luego que’, ‘y que pasó con fulana’ y esto y el otro… Tengo recuerdos inolvidables de él”.

A la señora le entra la añoranza en noviembre. “Estos días me acuerdo mucho de mi hijo, yo le agradezco mucho a BASTA! que siempre está preocupado por la familia Elizalde, por mis ‘gallos’, les agradezco a los fans, ellos me han dado mucha fortaleza para salir adelante, que más quisiera que mi hijo estuviera con nosotros, pero desafortunadamente pasó lo que pasó y tenemos que ‘aguantar vara’, como decía”.