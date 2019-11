El nuevo Audi E-Tron Sportback 2020 amplía el estilo y la gama de vehículos eléctricos

El nuevo Audi E-Tron Sportback se presentó esta semana en el Salón del Automóvil de Los Ángeles, caracterizándose por ser la segunda oferta de vehículos eléctricos del fabricante de automóviles alemán. El Sportback se construirá con la misma transmisión y batería eléctricos que el SUV E-Tron que debutó el año pasado. Se esperan algunos ajustes para mejorar el alcance y el tiempo de carga.

Probamos el SUV E-Tron a principios de año y nos encantó su aceleración y conducción suave y su cabina impecablemente lujosa. Esperamos lo mismo con el nuevo Sportback, que es esencialmente una versión coupé de cuatro puertas del SUV E-Tron. El Sportback presenta un perfil más bajo y pilares D muy inclinados, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan un vehículo eléctrico deportivo y de primera calidad.

El equipo de autos de Consumer Reports verá el E-Tron Sportback y muchos otros modelos en persona en la feria para proporcionar información práctica sobre los próximos modelos más destacados.

Audi E-Tron Sportback 2020

Con quién compite: Ford Mustang Mach-E GT, Jaguar I-Pace, Tesla Model S y X

Cómo se ve: Estilo similar al SUV E-Tron, pero con un perfil más bajo y pilares D muy inclinados que le dan una apariencia más similar a la de un coupé

Cadena cinemática: 355 hp; dos motores eléctricos; transmisión directa de una sola velocidad; tracción total

Precio: $80,000 (estimado)

Fecha de venta: mediados de 2020

La opinión de CR

En línea con el sofisticado estilo y la tecnología avanzada de Audi, el Sportback es una oferta atractiva en el mercado de primera calidad de vehículos eléctricos. Con una tracción total estándar, una cabina lujosa y una lista sustanciosa de características de seguridad avanzadas, esperamos poner a prueba el Sportback cuando esté disponible. El SUV E-Tron que probamos a principios de este año tardó 13 horas en cargarse, desde casi descargado, a través de un conector de 240 voltios. (Por supuesto, los cargadores rápidos CC pueden hacer el trabajo mucho más rápido, pero no son convenientes para todos los propietarios). Nos interesará ver si Audi mejoró esos números con el Sportback. Está claro que cederá algún espacio de carga, pero esperamos ver si compensa esa concesión con una personalidad más destacada.

Diseño exterior

Audi dice que el objetivo del diseño del Sportback es “combinar el poder de un SUV espacioso con la elegancia de un coupé de cuatro puertas y el carácter progresivo de un automóvil eléctrico”. Nuestro pensamiento inicial es que el Sportback es una versión más deportiva, posiblemente más sofisticada que el SUV E-Tron. De hecho, el Sportback tiene la misma longitud y el mismo ancho que el SUV E-Tron, pero con una línea de techo 2 pulgadas más baja.

Diseño interior

El Sportback ofrece un amplio espacio para que lo ocupen cinco personas con sus maletas. El espacio trasero para la cabeza es solo 0.8 pulgadas menos que en el SUV E-Tron. La capacidad del equipaje es de 27.7 pies cúbicos, aumentando a 58.4 pies cúbicos cuando los asientos traseros están plegados. En general, el diseño interior está compuesto por la combinación característica de materiales y de tecnología de primera calidad que esperamos de Audi, que incluye una cabina de piloto virtual, dos pantallas táctiles y una tapicería de alta calidad.

La calidad del acabado de primer nivel ofrece asientos de contorno personalizados, con funciones opcionales de ventilación y masaje, un sistema de sonido de primera calidad 3D Bang & Olufsen, y un punto de acceso WiFi integrado para los dispositivos móviles de los pasajeros.

Audi afirma que la sofisticada insonorización hace que el interior del Sportback sea casi completamente silencioso cuando se conduce en un entorno urbano.

Lo que lo impulsa

El Sportback cuenta con dos motores eléctricos, creando una combinación de 413 libras-pie de torque. Audi afirma que el alcance es de 277 millas para una batería de 95 kWh. El SUV E-Tron que probamos tenía una batería de tamaño similar y un alcance estimado por la Agencia de Protección Ambiental de solo 204 millas. Estos modelos más elegantes parecen ser más rápidos y tienen un alcance más largo que el E-Tron, lo que se suma a su atractivo.

Sistemas de seguridad y asistencia al conductor

El Sportback viene de fábrica con los sistemas de seguridad Pre-Sense basic y Audi Pre-Sense front de Audi. Estos sistemas incluyen el aviso de colisión frontal, el frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas, el aviso de punto ciego y el aviso de tráfico transversal trasero.

Vale la pena señalar que el Insurance Institute for Highway Safety le otorgó al E-Tron el “Top Safety Pick Plus” debido a su buen rendimiento de prueba de choque y una calificación superior en prevención de choque frontal.

