Hermana de Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa y la llama “enferma” y “mala mujer”

Patricia Ramosco criticó la postura de la actriz

Fue apenas hace unos días que la batalla legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil dio un giro, pues un juez dictaminó que el actor ya puede ver a su hijo Matías sin la necesidad de que sea en un centro de convivencia, una resolución que algunos de sus fans creen que benefició al padre del pequeño.

Y ante esta situación, Patricia Ramosco, hermana de Gil, otorgó una entrevista al programa “Suelta La Sopa”, de Telemundo, donde señaló: “Nosotros como familia no pensamos que sea un triunfo para nadie… Finalmente va a poder ver al niño. Pero digamos triunfo para quién es, la gente no se da cuenta del proceso lastimoso que pasó la familia por tres años”.

Ramosco también aprovechó para resaltar que Gil es muy responsable con la pensión e hizo una aclaración sobre el tema de las ganancias que percibe el actor en México y Estados Unidos: “Este dinero no debería ser parte de esa manutención. Aquí no hay ganancias de momento, pero como Julián es tan responsable. Pero hay que ser muy ignorante para solo estar viendo de dónde escurrirán. Y esto es de una corporación, son varios socios”.

Pero al llegar el momento de hablar de De Sousa, Patricia no se contuvo y dijo: “Marjorie aparte de bailar en los tables (dance), de hacer un reinado de belleza y tener suerte en una telenovela, no ha hecho más nada. Pero cuando tú tienes un negocio como este…”.

Respecto al tema del pasaporte del menor, dijo que “Julián no tiene la potestad de decir ‘no le den el pasaporte al menor’”. Y respecto al por qué Gil no quiso convivir con el pequeño cuando se enteró del anterior fallo, Ramosco señaló: “¿Hubieras luchado cuando te dicen que solo tú puedes ver a tus hijos, ni sus hermanas, ni sus tíos? Tenía un montón de condiciones”.

Y ya para finalizar no dejó pasar la oportunidad de mandarle un mensaje a Marjorie y arremeter contra ella: “Yo podría decirle lo mismo de su madre… y de ella, pero me he callado. Ella está enfermita, además de mala, es una mujer enferma”.

Mira aquí la entrevista