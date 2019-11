Con un pie fuera de la liguilla, América necesita “ser perfecto” en la vuelta ante Tigres

El 'piojo' se pone realista y sabe que será un partido más que difícil

Miguel Herrera aseguró que luego de la derrota ante Tigres en la ida de los cuartos de final, sólo le queda ir al duelo de vuelta en Monterrey a hacer un partido perfecto.

“Tenemos que ir a ganar, no hay vuelta de hoja, tenemos que hacer un partido rayando en la perfección, no hay que descubrir el hilo negro para saberlo”, dijo al final del partido en el Estadio Azteca.

Miguel Herrera➡️ "Debemos tener un partido que raye en la perfección." pic.twitter.com/l8tbd7dx4k — Futbol Total (@MXFutbolTotal) November 29, 2019

Lo importante será no presionarse por la diferencia de dos goles que tienen que lograr para avanzar:

“Vamos a ir a ganar, no tenemos de otra, y no pensar que debemos hacer dos goles, pero esperamos ser contundentes, porque así no se puede“, confesó.

Para avanzar a semifinales, en el juego de vuelta, América necesita ganar por diferencia de dos goles o vencer a Tigres por uno con tres o más tantos anotados.

El ‘piojo’ ha dirigido al América durante nueve torneos y nunca ha perdido una serie de cuartos de final de las nueve que ha disputado.