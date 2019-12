Jueza propina fuerte golpe a ICE por detenciones injustas de inmigrantes

Miles de extranjeros podrían salir beneficiados por esta decisión

La juez federal de Distrito en Boston, Patti Saris, dictaminó que es inconstitucional detener a ciertos inmigrantes durante sus procedimientos en una corte de inmigración.

Este golpe legal a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) determina que los agentes no pueden exigir a un extranjero demostrar que es un peligro para permanecer en los Estados Unidos, ya que es obligación de esa dependencia presentar pruebas de sus sospechas para justificar arrestos.

La decisión de la semana pasada señala que liberar a un inmigrante con fianza viola sus derechos de debido proceso.

The Associated Press reportó que Saris ordenó que la corte de inmigración de Boston, que atiende a Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts y Rhode Island, cambie sus procedimientos antes del 13 de diciembre.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó la demanda colectiva en junio en nombre de tres inmigrantes detenidos, a quienes se exigió demostrar que no eran un peligro para el país.

ICE no ha hecho comentarios sobre estos casos, pero en sus redadas a nivel nacional aplica el mismo principio de arrestos, incluso en aquellos operativos donde supuestamente solamente busca a criminales.