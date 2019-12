“Siempre”: Así recuerda Vin Diesel a Paul Walker seis años después de su trágica muerte

Toreto y Brian siempre fueron los mejores amigos, dentro y fuera de la pantalla

Fue el 30 de noviembre de 2013, durante un horrible accidente de tráfico, que el actor Paul Walker falleció y conmocionó al mundo entero con la trágica noticia.

Fast and Furious 7 estaba terminando sus grabaciones, lo cual preocupó a los fanáticos de la saga por el seguimiento de las filmaciones, y quienes no fueron capaces de contener las lágrimas al ver la escena final de la película, en la que Toreto y Brian se despiden, cerrando así la historia del personaje que Walker encarnaba dentro del filme con la triste melodía de “See You Again” de Wiz Khalifa.

Seis años después del aquel triste día, su fiel y eterno amigo Vin Diesel compartió a través de su cuenta personal de Instagram un edit donde aparece sonriendo ante su recuerdo, aparentemente elaborado por una página de fans llamada ‘Lovingdiesel’.

“Siempre…”, fue lo único que el actor escribió debajo de la imagen, y es que no hacía falta decir más ya que el actor ha dejado claro en un sinfín de ocasiones el cariño que sentía por su amigo y lo mucho que lo extraña.

Inclusive, hace menos de un mes, le dedicó un emotivo mensaje a Meadow Walker, la hija de Paul, por su cumpleaños; dejando ver de esta forma que el amor que sentía por su compañero de reparto sigue vigente, ahora con su familia.