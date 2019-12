Paquita la del Barrio confiesa que toma Viagra y Raúl de Molina se queda sin palabras

La cantante dice tomar la medicina "milagrosa" por indicaciones de su doctor

La cantante mexicana Paquita la del Barrio realizó su último concierto del 2019 desde la ciudad de Los Ángeles. En una entrevista para El Gordo y La Flaca la artista admitió estar tomando Viagra, pero que “no para otra cosa sino para su sangre y que se la recetó el doctor”.

Pero todo no queda ahí, El Gordo Raúl de Molina quedó anonadado con la noticia de que Paquita toma la medicina “milagrosa” para la sangre. Agregó, que debe ser por eso que “cuando él la toma, no trabaja porque no tiene problemas de sangre”. Dijo también, que jamás había oído que las mujeres tomaran Viagra. Lo cierto es que el show de Univision fue una bomba de noticias tanto de parte de El Gordo como de parte de Paquita.

Pudes ver las declaraciones de Paquita aquí y las de El Gordo aquí.