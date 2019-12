¡Sueño cumplido! Mbappé por fin se tomó una foto con su ídolo Didier Drogba después de 10 años

El exjugador no pudo tomarse una foto con el francés cuando aun era un niño

Bien dicen que nunca es tarde para cumplir un sueño. Menos, cuando eres uno de los mejores futbolistas del mundo y uno de los más influyentes en Francia. Ese es el caso de Kylian Mbappé, que después de 10 años por fin pudo tomarse una fotografía con el marfileño Didier Drogba, quien era su ídolo de la infancia y a quien conoció cuando asistió al partido en el que el Chelsea cayó ante Barcelona en las semifinales de la Champions League de 2009.

En aquella ocasión, el marfileño le prometió al niño de 10 años que le daría un autógrafo, pero la eliminación y el momento le impidieron acercarse al pequeño que lo admiraba.

Esta curiosidad la dio a conocer el mismo Drogba durante la Gala de la entrega del Balón de Oro 2019, que finalmente ganó Lionel Messi. El ex futbolista marfileño no perdió tiempo y aprovechó la oportunidad cuando Mbappé subió al escenario. “Hace diez años era la semifinal de la Champions. Prometí que me iba a tomar una foto con un niño de diez años y no pude cumplirlo. Después de cierto tiempo me enteré de que era Mbappé. Esta noche he decidido resarcir a Mbappé de esa decepción de hace diez años, porque no me dio tiempo de darle el autógrafo que me pidió”, dijo el ex futbolista.

📸 10 ans après avoir refusé de faire une photo avec Kylian Mbappé, un soir de "disgrace", Didier Drogba se rattrape et fait le selfie de l'année ! #ballondor pic.twitter.com/bqsEI7YoZF — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 2, 2019

Un acto de humildad de uno de los exfutbolistas que más han luchado por la igualdad de condiciones en toda África. Dentro y fuera de la cancha, Drogba siempre se mantuvo alejado de los escándalos y fue campeón de la Champions League con Chelsea en 2012.