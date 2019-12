Acude a talleres gratis en Nueva York sobre cómo aplicar por “green card” y ciudadanía ante USCIS

También orientan sobre peticiones familiares y otros beneficios migratorios

Organizaciones civiles e instituciones académicas impulsan diversos programas para orientar a inmigrantes que deseen aplicar por protecciones migratorias o continuar con su proceso de naturalización ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Este sábado 7 de diciembre, por ejemplo, Servicios Católicos de Migración y Abogados de Nueva York para el Interés Publico (New York Lawyers for the Public Interest/NYLPI, en inglés), ofrecerán un taller completamente gratuito para los inmigrantes que quieran obtener la ciudadanía.

Es una oportunidad única, sobre todo porque USCIS aumentará las tarifas en unas semanas y las nuevas aplicaciones del Formulario N-400 se enviarían con el pago de $725 dólares por el trámite: $640 para la solicitud y $85 dólares para la fotografía y huellas dactilares.

Abogados pro bono darán sugerencias sobre la entrevista ante USCIS y evaluarán si una persona puede ser exenta del pago de la petición.

Cabe destacar que inmigrantes con Residencia Legal Permanente o portadores de “green card” que hayan cumplido el requisito de tres o cinco años de permanencia en los Estados Unidos podrían aplicar por la ciudadanía.

En esta ocasión, el taller será impartido en el LaGuardia Community College, en Long Island, Queens, con apoyo de abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, y voluntarios de Goldman Sachs.

“Los inmigrantes buscan la ciudadanía estadounidense a medida que la administración actual continúa avanzando en sus políticas contra inmigrantes”, indican los organizadores. “Sin embargo, navegar el proceso de naturalización es a menudo complejo y costoso. La próxima clínica de naturalización proporcionará asistencia necesaria que a menudo está fuera del alcance de las comunidades de inmigrantes”.

Recuerde responder con honestidad las preguntas sobre su historial en los Estados Unidos, ya que es la única forma en que los abogados evalúen si el caso es viable o podría enfrentar complicaciones, debido a pasado criminal, juicios pendientes, falta de pago de impuestos, entre otros.

A tomar en cuenta

El próximo taller es el sábado 7 de diciembre de las 9:00 a.m. a las 1:00 p.m. en LaGuardia Community College , ubicada en 29-10 Thomson Avenue, Building C, Room C-333, Long Island City, NY, 11101.

, ubicada en 29-10 Thomson Avenue, Building C, Room C-333, Long Island City, NY, 11101. Es importante contar con todos sus documentos migratorios a la mano.

También se sugiere responder honestamente a todas las preguntas, incluidas aquellas sobre cualquier delito, procedimiento judicial y consumo de drogas.

Y para otros beneficios

El Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY ofrece talleres similares para naturalización, pero también sobre otros beneficios migratorios, como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), peticiones de Residencia Permanete para familiares, entre otros.

El Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG), Lehman College y el Instituto Jaime Lucero de Estudios Mexicanos ofrecen este viernes 6 de diciembre las asesorías para cada caso.

Lo ideal es programar una cita llamando al 347-577-4080, aunque las personas pueden llegar directamente a la sede del CUNY Lehman College, ubicado en 250 Bedford Park Blvd W. Carman Hall, Room 221, Bronx, NY, 10468.