Ricky Martin explica por qué grabó el vídeo de su ahora famoso “paquete”

El puertorriqueño se convirtió en la comidilla de Instagram cuando se grabó tocándose su parte íntima, y ahora trata de explicar la razón de todo esto...

La semana pasada Ricky Martin consiguió convertirse en la comidilla de las redes sociales cuando publicó en las Stories de su Instagram un vídeo en el que aparecía preparándose para asistir a un desfile de moda que acababa con él ajustándose el pantalón o más bien agarrándose el paquete mientras la cámara le hacía un primerísimo plano a su entrepierna.

Por supuesto, sus fans se volvieron locos realizando capturas de pantalla de esa publicación para poder estudiar al detalle la privilegiada anatomía de la estrella latina, que ahora ha asegurado que jamás pensó que su decisión generaría tal revuelo.

“Me invitaron al fashion show de Dior y yo me empecé a vestir. Había alguien que me estaba haciendo la cámara y pensé: ‘Agárrese, que vamos a alborotar al gallinero’. Y luego nos fuimos para Dior y nos fue muy bien, pero de verdad que cuando uno hace estas cosas nunca sabe que va a ser tan grande la locura“, ha desvelado en una entrevista al programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univisión en la que ha estado acompañado de su buena amiga Eva Longoria, que no podía contener la risa mientras el cantante trataba de explicar qué le había llevado a realizar ese gesto tan explícito.

A lo largo de esa conversación el portorriqueño también se ha enterado de que esa grabación suya ha inspirado un nuevo reto o ‘challenge’ en esa plataforma que no descarta intentar rentabilizar con el fin de recaudar fondos para organizaciones benéficas.