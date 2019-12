¡$1 millón de dólares por juego! Yankees compran al pitcher Gerrit Cole y van por la Serie Mundial

Los Yankees de Nueva York se quedaron a un paso de la Serie Mundial en dos de las pasadas tres temporadas, cayendo en ambas ocasiones ante los Astros de Houston dando la impresión de que solo les faltaba un jugador más para alcanzar la gloria del béisbol.

La noche del miércoles, ya de madrugada en Nueva York, los Yankees consiguieron a ese pelotero.

De acuerdo con múltiples fuentes consultadas en las reuniones invernales de Grandes Ligas en San Diego, Gerrit Cole aceptó una monstruosa oferta del equipo de El Bronx, que de ese modo obtiene al pez más gordo de la agencia libre en las Ligas Mayores.

El acuerdo es por nueve años y $324 millones de dólares, rompiendo fácilmente el récord para un pitcher que fue establecido tan solo un día antes cuando los campeones Nacionales de Washington firmaron a Stephen Strasburg.

Cole viene de una temporada suprema justamente con los Astros, en la que tuvo un récord de 20-5, con un promedio de carreras limpias de 2.50 -el mejor de la Liga Americana- y 326 ponches, líder de las Grandes Ligas.

El derecho de 29 años de edad no ganó el Trofeo Cy Young solo porque su compañero de los Astros, Justin Verlander, recibió cuatro votos más para primer lugar.

Cole, que tiene una opción para salirse del contrato luego de la quinta campaña, ganará $36 millones por temporada. Esta suma arroja algunas cifras de verdad ridículas.

Si Cole promediara por temporada los números que registró en 2019, incluyendo sus 33 inicios en la loma, sus ganancias serían aproximadamene así:

– $1.09 millones de dólares por juego iniciado.

– $110,429 dólares por cada ponche.

– $56,515 dólares por cada out logrado.

– $10,708 dólares por cada lanzamiento al home.

La gran historia detrás del acuerdo es que Cole, aunque nativo del área de Los Ángeles, creció siendo fan de los Yankees. Una foto que circula en redes sociales lo confirma. En ella, el entonces niño de 7 años aparece en un juego de los Yankees junto a otros aficionados cargando un letrero que dice: “Fan de los Yankees hoy, mañana y por siempre”.

