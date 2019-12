“La cabeza de mamá se puso muy triste”: El trágico mensaje de una madre a sus hijos antes de ahorcarse

La joven de 33 años tenía dos hijos pequeños

Amie Collier vivió sus últimos años bajo la sombra de una enfermedad muy común, pero a menudo poco comprendida: la depresión.

La joven madre de 33 años escribió un trágico mensaje a sus hijos antes de ahorcarse: “La cabeza de mamá se puso muy triste” y también grabó un video para tratar de explicar la gravedad de la depresión que sufría y sus razones para terminar con su vida.

Anthony Clay, soldado británico y pareja de Collier, recibió un mensaje en video de ocho minutos de duración, donde la mujer pide perdón por suicidarse y confiesa sentirse una “mala madre” por dejar a sus hijos.

De acuerdo con un reporte de The Mirror, antes de ahorcarse la madre envió también un mensaje de texto a su pareja que decía: “Por favor, perdóname por dejar a mis hijos. Diles que los amo mucho, pero que la cabeza de mamá se puso muy triste. Por favor, asegúrate de que estén bien atendidos y de que mi madre esté bien y segura”.

Clay, quien se encontraba de compras al recibir los terribles mensajes, corrió de inmediato a su casa, pero Collier ya se había colgado en el baño. Murió en el hospital seis días después.

“No creas que puedes entender lo que es la depresión masiva. Lo he intentado todo, pero no desaparece. Lo peor es que alguien te diga ‘anímate y deja de estar triste’. Sí quieres parar, pero no puedes hacerlo. Lo he intentado, lo he intentado todo“, describió Collier en su video.

La madre de un niño y una niña había recibido apoyo de los marines, pero también había estado bebiendo demasiado alcohol. Esta peligrosa suma de factores la llevó al fatídico desenlace.

“No sé de dónde viene el demonio, no sé dónde comenzó, solo sé que es un caso lamentable. No me he sentido bien conmigo misma durante mucho tiempo y no es fácil levantarse por la mañana. Simplemente amo mucho a los niños y sólo quiero que la gente sepa que esto los va a matar”, señaló en el video.

La depresión en EEUU

Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) publicado en 2018 señala que uno de cada 10 adultos estadounidenses sufren depresión, y mientras un 5.5 por ciento de hombres padece este trastorno, un 10 por ciento de las mujeres son víctimas de él.

Además, más del 80 por ciento de los adultos con depresión tienen al menos alguna dificultad con el funcionamiento de la vida diaria, como trabajar, hacer las actividades diarias de la casa y relacionarse con otras personas.

Frecuentemente, las personas con depresión no reciben atención médica porque no saben que sufren esta condición. Una persona con depresión a menudo no come bien, no duerme, está triste y ve la vida de manera negativa y con desesperanza.

Cualquier persona con estos síntomas debe acudir con un profesional de la salud mental para recibir un tratamiento de psicoterapia y, en algunos casos, antidepresivos.