Exigen luz verde a ley que legaliza uso de bicicletas eléctricas y scooters en Nueva York

La legislación fue aprobada por la Legislatura en junio y el gobernador Cuomo se resiste a firmar su vigencia

NUEVA YORK. – Una coalición de organizaciones defensoras de base comunitaria junto a dos legisladores instaron este domingo al gobernador Andrew Cuomo a firmar la legislación que legalizaría el uso de bicicletas eléctricas y scooters en todo el estado de Nueva York.

La ley pasó ambas cámaras de la Legislatura estatal antes del cierre de la sesión con un abrumador apoyo bipartidista. La nueva ley preservaría la autoridad local sobre sus propias calles y aceras, permitiéndoles determinar las normas y reglamentos de funcionamiento.

La senadora estatal Jessica Ramos (D-Jackson Heights) y la asambleísta Nily Rozic (D, WF-Fresh Meadows) junto a las organizaciones Deliver Justice Coalition, Make the Road New York, Transportation Alternatives, Biking Public Project y Legal Aid Society to urgieron al gobernador a dar luz verde a la legislación que ya fue aprobada por la Legislatura.

Nueva York es uno de los últimos estados que aún no ha legalizado y definido las bicicletas eléctricas y los scooters electrónicos, lo que crea confusión sobre cómo deben regularse estos dispositivos de baja velocidad.

Los patrocinadores de la ley insistieron que la ley favorecerá principalmente a los miles de trabajadores de entrega de alimentos en la ciudad de Nueva York, la falta de definición también ha resultado en una ofensiva dirigida a trabajadores de color de bajos ingresos que han sido cargado de salarios perdidos, citaciones y confiscación de sus bicicletas eléctricas.

“Nueva York está en el meollo de una revolución en el transporte y tenemos una increíble oportunidad de cambiar la vida de miles de personas legalizando bicicletas eléctricas y scooters electrónicos y dándoles alternativas de tránsito accesibles, confiables y ecológicas. Espero que entreguemos justicia a todos los trabajadores de reparto que esperan esta ley como un medio para realizar sus trabajos de manera segura y con tranquilidad”, dijo la senadora Jessica Ramos, que representa al Distrito 13 de Queens.

“Mientras la represión de la ciudad contra los trabajadores de entrega continúa poniendo miles de trabajadores inmigrantes en riesgo, todavía tenemos la oportunidad de brindar justicia económica al firmar este proyecto de ley”, dijo la asambleísta Nily Rozic

Los datos de la encuesta de 2017 recopilados por el Proyecto Público de Ciclismo revelaron que aproximadamente el 60 por ciento de los asiáticos y a los trabajadores latinos de entrega en la ciudad de Nueva York se les confiscaron sus bicicletas electrónicas a las fuerzas del orden. Desde que se aprobó la ley en junio, se emitieron aproximadamente 350 citaciones a trabajadores de reparto. Las multas pueden costar hasta $ 1,000 por incidencia y a menudo resulta en la confiscación de bicicletas eléctricas por la policía de Nueva York.

Las organizaciones siempre promovieron que las bicicletas eléctricas y los scooters electrónicos son un medio de transporte seguro, sostenible y asequible. El interés por legalizar su uso continúa creciendo a medida que se realizan más esfuerzos para mitigar la congestión del tráfico al tiempo que se logra la seguridad y objetivos ambientales.

“La ciudad de Nueva York necesita que el gobernador Cuomo corrija los errores cometidos por el alcalde de Blasio al firmar este proyecto de ley. Por orden del alcalde, a los inmigrantes neoyorquinos se les multan más de $ 500 y se les confisca el sustento, todo por usar vehículos que son respetuoso con el medio ambiente, reduce la congestión y es casi tan seguro como las bicicletas tradicionales”, dijo Marco Conner, director de Alternativas de Transporte.

Tanto las bicicletas eléctricas como los scooters electrónicos son dispositivos de cero emisiones que sirven como alternativas de transporte entre los grupos demográficos y barrios desatendidos, específicamente de bajos ingresos comunidades de color, con opciones limitadas de tránsito.