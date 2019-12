¿Vadhir Derbez puso en peligro su vida por una fotografía?

"Yo aferrándome a tu amor así": Fue el mensaje con el que el actor acompañó la imagen en donde se le ve colgando de un edificio

Vadhir Derbez sorprendió a sus seguidores de Instagram con una arriesgada fotografía en la que se ve posando para la cámara mientras cuelga de lo alto de un edificio sosteniéndose únicamente con las manos.

“Yo aferrándome a tu amor así” fue el mensaje con el que acompañó la imagen el hijo de Eugenio Derbez.

Ante el peligro que representa una imagen así, un gran número de seguidores del actor se alertaron y enviaron mensajes expresando su preocupación:

“Por favor bájate de allí“, “No hagas eso por que si te sucede algo tus fans se mueren contigo“, “No lo hagas hermoso“, “Me causo a estrés tu foto hasta mis manos sudaron“, “Me da miedo esa foto!!“, “Esta foto me da pánico“, “OMG eso es demasiado arriesgado no lo vuelvas hacer por favor“, “No hagas eso!! Que susto!!“, fueron algunos comentarios que hicieron sus fans.

Para el alivio de sus 4.1 millones de seguidores con los que cuenta en esta red social, poco después se dio a conocer que la polémica imagen tomada por la fotógrafa Italia Padilla, no es real y únicamente se trató de un fotomontaje.

La instantánea generó poco más de 200 mil “me gusta”.