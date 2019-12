El Arsenal busca al auxiliar de Pep Guardiola

Tras despedir al técnico Unai Emery los gunners están buscando quien los saque del bache

El Arsenal ha sido un caos en esta temporada, tras despedir al técnico Unai Emery los gunners están buscando quien los saque del bache y se habla que están cerca de Mikel Arteta, el auxiliar de Pep Guardiola.

El ex jugador español que se encuentra en el Manchester City como ayudante y hombre de confianza de Guardiola, no ejerce como entrenador pero es la primera persona a quién recurre el ex del Barcelona.

Trascendió que el Arsenal está en conversaciones con quién fue su jugador, y que en caso de llegar a un acuerdo, Mikel sería el hombre que ocuparía el lugar que hoy tiene a Ljungberg como entrenador del equipo de Londres.

Guardiola admitió que quiere que Mikel siga a su lado, pero que si a éste le aparece una oferta con un puesto mejor que el que tiene actualmente, no se interpondrá en su camino.