Nueva Jersey sigue los pasos de NY y aprueba ley de licencias para indocumentados

La Asamblea y el Senado votan 21 a 17 a favor de la legislación que ahora pasa a la firma del Gobernador

El mismo día en que miles de inmigrantes indocumentados en todo el estado de Nueva York hacían fila en las oficinas de Motores y Vehículos para aplicar por las licencias de conducir, en el vecino Nueva Jersey la Asamblea y el Senado estatal aprobaron este lunes, con votación de 21 en favor a 17 en contra, un proyecto de ley que también permitirá sacar el documento de manejo aunque los solicitantes no puedan demostrar su residencia legal o no cuenten con un número de Seguro Social.

La propuesta de ley, que se estima beneficiará inicialmente a unos 500,000 inmigrantes indocumentados en el Estado Jardín, fue aprobada luego que pasara la votación de dos comités clave la semana pasada.

Ahora la medida pasará al escritorio del gobernador Phil Murphy, y activistas han indicado que presionarán para que la convierta en ley con su firma antes del fin de año. Murphy no solo ha dicho que firmaría el proyecto, sino que ha presionado a los legisladores para que lo lleven a su escritorio lo más rápido posible.

Desde tempranas horas cientos de inmigrantes se juntaron en el edificio de la Legislatura en Trenton para ser testigos del voto histórico, y para dar el último empujón de la campaña “Driving Without Fear” que duró más de dos años para lograr la aprobación de la ley. Las demostraciones incluyeron marchas, protestas, huelgas de hambre y hasta actos de desobediencia civil que culminaron con el arresto de decenas de activistas.

Margarita Rodríguez, activista de Make The Road New Jersey y una de las que tomó un autobús temprano desde Passaic para ver la votación en Trenton, dijo que no importa el estado migratorio, “porque todavía tenemos derecho a una vida con dignidad y respeto. Al igual que cualquier otra persona, trabajamos aquí y pagamos impuestos”.

La nueva ley crea dos tipos de licencias: una que cumple con la Ley Federal de Identificación Real (REAL ID), que permitiría a los usuarios abordar vuelos nacionales, y otra estrictamente para conducir que se emitiría a inmigrantes sin estatus legal, a ciertas personas mayores y a otros que carecen de documentación.

“Esta legislación significa que puedo llevar a mis hijos a la escuela, ir a trabajar e ir a hospitales con tranquilidad. Durante muchos años, los padres como yo tuvimos que vivir nuestra vida cotidiana con el temor de que nos detuvieran injustamente, nos multasen, nos dieran citas en la corte o, lo que es peor, nos separen de nuestras familias, todo porque no se nos permite conducir legalmente en Nueva Jersey”, dijo la madre Caritina Hernández, líder de la organización Cosecha, agregando: “He luchado sin cesar como parte de la comunidad de inmigrantes, y este miedo tiene la capacidad de terminar hoy”.

Con la aprobación de la ley Nueva Jersey se convierte en el estado 15 del país en aprobar una medida similar, y sigue los pasos tomados recientemente por Nueva York.