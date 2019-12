Todo sobre la famosa dieta de la sopa de repollo

Se pueden llegar a perder de 4 a 7 kilos en una semana

La dieta de sopa de repollo es conocida por ser efectiva para bajar de peso. Como su nombre lo indica, se basa en el consumo de sopa de repollo con verduras, junto con otros alimentos bajos en calorías durante siete días.

Comiendo dos a tres porciones de la sopa se pueden llegar a perder entre 4 kilos y medio (10 libras) a 7 kilos (15 libras) en una semana.

La receta y plan semanal

Existen algunas variaciones, sin embargo el ingrediente principal es el repollo sobre una base de tomate.

Los ingredientes son:

1 cabeza de repollo verde, finamente rallado o picado

2 cebollas grandes, picadas

16 a 28 onzas de tomates enlatados, picados con jugos

2 pimientos verdes, sin semillas y picados

4 tallos de apio con hojas picadas

6 zanahorias, peladas y en rodajas

1/2 libra de judías verdes, con los tallos rotos en rodajas en diagonal

Pimienta negra al gusto

Hierbas frescas picadas, como perejil, salvia, eneldo, cilantro o tomillo

Se puede adornar con vinagre balsámico o jugo de limón, hierbas frescas y cebollas verdes picadas

Día 1: sopa de repollo y toda la fruta que desees, excepto plátanos. Beber té sin azúcar, café negro, jugo de arándanos o agua.

Día 2: sopa de repollo y todas las verduras bajas en calorías que desees (excepto habas, guisantes o maíz).

Día 3: sopa de repollo y una mezcla de frutas y verduras mencionadas arriba.

Día 4: sopa de repollo, plátanos y dos vasos de leche descremada.

Día 5: sopa de repollo, hasta 570 gramos de carne de res, pollo o pescado, hasta 6 tomates frescos y por lo menos 8 vasos de agua.

Día 6: sopa de repollo, hasta 3 filetes de carne y verduras sin límite específico.

Día 7: sopa de repollo, hasta 2 tazas de arroz integral, jugos sin azúcar, frutas y verduras sin límite.

¿Funciona la dieta de la sopa de repollo?

Funciona a corto plazo. Es difícil continuar este tipo de dieta. La mayoría de las personas pronto se cansan de seguirlas y vuelven a subir el peso que habían perdido.

¿Se recomienda seguirlas a largo plazo?

No. Algunas dietas de moda no son saludables y no proveen todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Además, si pierde más de 3 libras (casi 1½ kilos) a la semana por varias semanas, puede aumentar la posibilidad de que desarrolle cálculos biliares (masas de material sólido en la vesícula biliar que pueden ser dolorosas).

Si sigue una dieta de menos de 800 calorías al día por largo tiempo, puede llegar a tener problemas graves del corazón.

Consulte a un especialista de la salud para establecer un plan de alimentación personalizado que le ayude a reducir peso de manera saludable y que pueda mantener los resultados.

Fuentes:

Departamento de Salud y Servicios

The Healthy

VIX