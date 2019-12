Ana Brenda Contreras confiesa que quiere librarse de ataduras y vicios

View this post on Instagram

Ya casi se nos acaba la década , el año y este ha sido muy especial para mi. He ganado mucho y perdido también pero sobre todo he aprendido. Me he tomado estos últimos meses para reconectar y volver a la raíz, para la terapia que es canasta básica , para liberarme de ataduras y vicios … para romper patrones, para que me importe cada vez menos lo que se diga de mi, para reír mucho, para querer, para estar, para aceptarme así con defectos y manías . Para la auto observación por que quiero ser una mejor versión de mi y por que quiero dar mucho este 2020. He aprendido que el mejor regalo que alguien puede darte es su tiempo, escucharte… preocuparse por ti y también aplica de uno mismo para uno mismo. Y saben que? La alegría La Paz y tranquilidad están dentro de uno y en las cosas más sencillas de la vida. Hay que tener Fe. Yo sigo en ello. Ya mero es mi cumple y No tengo palabras para agradecerles todo el amor soy muy afortunada por todo lo que tengo en mi vida , en casa y el cariño de todos ustedes en todo el mundo 🥰 Nos vamos preparando para 2020 que tengo algunas sorpresas ❤️ #LoMejorEstaPorVenir Just wanted to share the love 💕 compártanme que significó el 19 y que esperan para 2020 . Los 👀 y ❤️