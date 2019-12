Estas son las canciones de Navidad que despiertan tu apetito sexual

Descubre también cuáles son los sitios preferidos para tener intimidad durante estas fiestas

Muchos aman la Navidad por todo lo que esta festividad conlleva, desde las luces que iluminan calles y casas hasta la música con la que se ambiente la temporada, la cual puede ser amada por muchos pero también odiada por otros.

Es muy probable que algunas canciones navideñas o villancicos los tengas metidos en la cabeza todo el día durante estas semanas, las cuales pueden generarte todo tipo de sentimientos, desde aquellos que te llenan de felicidad o bien, que hacen que sientas una gran nostalgia, y algunos otros que pueden llegar a despertar tu interés sexual.

Sí, así como lo lees.

De acuerdo a un estudio realizado por el National Center for Health Statistics, el número de nacimientos incrementa notablemente en los meses de agosto y septiembre (sobretodo, en este último), lo cual indica que los padres tuvieron relaciones sexuales en los días de Navidad. De hecho, una encuesta descubrió que 7 de cada 10 adultos tienen sexo en Nochebuena, sin importar el sitio en el que se encuentren.

“Observamos que Navidad y Eid-Al-Fitr se caracterizan por distintos estados de ánimo colectivos que se correlacionan con una mayor fertilidad. Quizás las personas sienten una mayor motivación para hacer crecer a sus familias durante las vacaciones cuando el énfasis está en el amor y los regalos a los niños. La temporada navideña también se asocia con historias sobre el niño Jesús y la sagrada familia, que pueden poner a las personas en un estado de ánimo amoroso, feliz y familiar”, explicó Luis Rocha, profesor de la IU School of Informatics y coautor del estudio.

Según los investigadores, todo ese espíritu navideño, convivencias familiares, regalos y, claramente, canciones navideñas con tono festivo, hacen que las personas tengan ganas de tener sexo. De hecho, el 47% por ciento de los encuestados admite que han tenido relaciones sexuales en la habitación de su infancia mientras visitaban a sus padres. Del mismo modo, el 39% ha hecho exactamente lo mismo en la habitación de la infancia de su pareja en una visita a su familia.

Detrás del árbol de Navidad, el garage, el jardín, el coche, una casa del árbol y el techo de la casa de sus papás fueron los lugares más mencionados para tener sexo en estos días.

Y según los entrevistados, estas son las canciones navideñas que la gente suele escuchar para despertar su apetito sexual durante las fiestas decembrinas:

1) “Jingle Bells” (32%)

2) “Have Yourself a Merry Little Christmas” (29%)

3) “Jingle Bell Rock” (26%)

4) “Baby, it’s cold outside” (26%)

5) “Rockin’ around the Christmas tree” (24%)

6) “Santa Claus is coming to town” (22%)

7) “Santa Baby” (22%)

8) “White Christmas” (21%)

9) “Let it snow, Let it snow, Let it snow” (21%)

10) “It’s beginning to look a lot like Christmas” (18%)