¡Despreció a Messi! Maradona reveló quién es el mejor de la historia

El astro admira a un deportista argentino

Siempre se ha sabido que, además del futbol, Diego Armando Maradona es fan de otros deportes y nunca ha tenido reparo en expresarse en relación a otros deportistas a quienes admira. Esta vez, el ‘Pelusa’ fue contundente y habló sobre su compatriota Manu Ginóbili, sorprendiendo con sus declaraciones.

Al ser cuestionado por el ex basquetbolista de la NBA, Maradona señaló: “Manu está sobre todos Manu. No lo contemos. Creo que es el mejor deportista de la historia de Argentina. Pasa que hay otro que jugaba de 10 que le pisa los talones”, dijo el ex técnico de la Selección Argentina de Futbol.

Sorprendido con Maradona. Primero por lo bien que parece estar en esta entrevista, porque es fan de Michael Jordan, de la #NBA, disfruta viendo a Curry y LeBron, y considera a Manu Ginóbili el mejor deportista argentino de la historia, “aunque hay un 10 pisándole los talones”. pic.twitter.com/6kb9rkRoyW — Anastasio Ríos (@Tasio93) December 18, 2019

El astro argentino reconoció que el basquetbol ha sido uno de sus deportes predilectos, reconociendo el talento de grandes leyendas de dicha disciplina.“Soy fanático de Jordan y ahora de Curry. Fui de los Spurs antes de que llegara Manu, cuando estaban las Torres Gemelas, Duncan y Robinson. Me encantan el baloncesto, Scola y Manu, que está sobre todos. Es como Messi y Ronaldo en el fútbol”, señaló Maradona.

Actualmente, el Diego se encuentra dirigiendo al Gimnasia y Esgrima La Plata en la Superliga de Argentina.