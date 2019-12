¿Deberías evitar el gluten si no eres celíaco?

Actualmente está de moda eliminar el gluten de las dietas. Pero, ¿cuáles son las consecuencias?

Si no eres paciente celíaco, no deberías eliminar el gluten de tu dieta. Los expertos aseguran que eliminarlo acarrearía otros problemas de salud, y que la mayoría que deciden eliminar este elemento lo hacen sin siquiera consultar con un especialista.

Motivos para eliminar el gluten

Un paciente celíaco debe eliminar el gluten de su dieta, eso sí, después de previo examen médico. Sin embargo, muchas personas que no lo son, tienden a autodiagnosticarse, y deciden no consumir cualquier cosa que lo contenga. Así, piensan que no tendrán daño.

Sin embargo, muchas personas que dicen ser intolerantes al gluten en realidad tienen otros problemas de salud, como el síndrome de colon irritable. La cuestión es que, al no tener celiaquía, pueden surgir otros problemas de salud.

Está claro, entonces, que los únicos que no deben consumir gluten son las personas alérgicas al trigo. Del resto, los especialistas recomiendan llevar una dieta balanceada, donde las legumbres, frutas y verduras sean las principales protagonistas.

¿Son los productos ‘libres de gluten’ en realidad libres de gluten?

De acuerdo a lavanguardia.com, en algunos casos, podemos considerar como una moda las dietas libres de gluten. De hecho, hay productos que se promocionan libres de gluten por factores de marketing.

La verdad es que se ha demostrado que estos productos en realidad son peores, ya que contienen mayor cantidad de azúcar y harina refinada.

A esto también se le debe agregar los altos contenidos de sal y de grasas saturadas. Por eso, hay que pensar que estas ofertas alimenticias son en realidad engañosas. La verdad, es que necesitamos el gluten para que el cuerpo cumpla sus funciones.

Como todo alimento, es indispensable consumirlo con moderación, y si se presentan reacciones alérgicas, lo más sensato es que acudas a un médico para que te evalúe y descarte si eres alérgico.

Solo un diagnóstico hecho por un experto te indicará si lo debes consumir o no. En todo caso, lo mejor es llevar una dieta equilibrada y sana para mantener tu peso estable y puedas sentirte bien en tus actividades cotidianas.