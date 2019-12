La trágica historia del exjugador de la NFL que se suicidó en prisión llega a las pantallas

Hernández se quitó la vida pocos días después de que fue absuelto de la mayoría de los cargos en el caso de doble asesinato

La trágica historia de la exestrella de la NFL, Aaron Hernández de que se suicidó en prisión, llegará a la pantalla.

La empresa de streaming de películas y series lanzará el documental “Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez” el 15 de enero. Esta producción contará con de tres partes y examina el meteórico pero problemático y violento ascenso y caída del jugador de los New England Patriots.

Hernández mató a tiros a Daniel de Abreu y Safiro Furtado en 2012 después de una confrontación en un club nocturno. Hernández se suicidó en prisión en 2017 mientras cumplía cadena perpetua por el asesinato en 2013 del jugador de futbol americano semiprofesional Odin Lloyd.

Hernández se quitó la vida pocos días después de que fue absuelto de la mayoría de los cargos en el caso de doble asesinato. Después de su muerte, los médicos descubrieron que Hernández, de 27 años, tenía encefalopatía traumática crónica avanzada, una enfermedad cerebral degenerativa relacionada con conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales comunes en atletas de la NFL.