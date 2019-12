La Doña de Telemundo, Aracely Arámbula, comparte un mensaje de Navidad y ex de Ninel Conde reacciona

View this post on Instagram

Llego la Navidad 🎄🙏🏻✨ deseándoles de todo corazón un día lleno de hermosas emociones y sobretodo de gran conciencia para valorar y dar gracias por cada día 🙏🏻 por cada alegria y más que nada por la Salud y las bendiciones que hemos recibido que perdure este 2020 el Amor y la sabiduría para cumplir los más grandes sueños , deseos trabajando en ellos enfocándonos y muy importante dando siempre una mano a quienes en verdad lo necesiten 🙏🏻✨ oremos para que toda la gente pase una bendita noche buena y una muy Feliz navidad , pidamos todos para que en nuestro mundo reine La Paz y el AMOR 🙏🏻✨🍀🎄 nuestras oraciones son una gran fuerza así que no olvidemos en especial hoy 🙏🏻✨🎄 en esta noche bendita que es el nacimiento de Jesús 🙏🏻 orar por todo el mundo 🌎 ✨#Infinitasbendiciones #MiArafamiliabella ARMONÍA , PAZ y AMOR EN SUS HOGARES MUY FELIZ NAVIDAD 🎄🎁✨🙏🏻👌🏻🍀✨🍾 #L@sAmooo !!!