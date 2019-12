Resumen 2019: entre el Dream Act y las licencias de conducir, el año no pudo ser mejor para los inmigrantes

Los neoyorquinos lo recordarán como un periodo histórico, a la vez que Nueva York se consolidó como estado santuario para la inmigración, se logró avances significativos en materia de legislación y de representación de las minorías en cargos clave como la Fiscalía General del Estado y Defensor del Pueblo.

El año 2019 deja un saldo positivo para los neoyorquinos en comparación con los años precedentes, si se toma en cuenta que, a nivel estatal, la Legislatura pudo aprobar varias leyes que por años estuvieron estancadas en Albany. El cambio por el que fueran aprobadas varias normas legislativas consideradas “progresistas”, fue como resultado de que la mayoría en ambas cámaras, pasó a manos de los demócratas.

Así, durante el transcurso del año, se aprobó leyes consideradas históricas que conllevaron años de lucha y que benefician directamente a la comunidad inmigrante como el Dream Act New York y la ley Green Light que permite a los indocumentados puedan obtener una licencia de conducir.

Cuomo en la recta de su tercer mandato

Sin duda, el cambio de rumbo de la Legislatura estatal ahora en manos de la mayoría demócrata y el inicio del tercer mandado de Andrew Cuomo, marcaron el panorama político de 2019.Cuomo igualó el récord de su padre, quien también fue gobernador de Nueva York durante tres períodos. Al empezar, el gobernador empeñó su palabra de que promovería iniciativas progresistas a favor de los neoyorquinos y lo cumplió en parte con su llamada Agenda de la Justicia para el 2019, en la que permanentemente se vio enfrentado a las políticas de la Administración Trump. Junto a la Legislatura, Cuomo impulsó legislaciones de protección a los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQ e inmigrante y junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, un acuerdo para mejorar el Metro y en general, el sistema de transportación pública.

Letitia James, la primera fiscal general

Tras su paso como Defensora del Pueblo, Letitia James, se postuló, compitió y ganó la posición de Fiscal General del estado de Nueva York. Rompiendo todos los esquemas, fue juramentada como la primera mujer y la primera afroamericana en ser elegida a ese puesto, en reemplazo de la fiscal interina Barbara Urderwood, quien a la vez reemplazó a Eric Schneiderman, quien en mayo de 2018 se viera forzado a renunciar como Fiscal General, después que cuatro mujeres, incluidas tres ex parejas románticas, lo acusaron de abuso físico.

James ahora como Fiscal General está imprimiendo la misma política que usó desde la Defensoría, defender a los más vulnerables, encarando con frontalidad a la administración Trump por su política contra los inmigrantes. Adicionalmente, se ha mantenido firme en perseguir la corrupción en Albany, en abogar por la solución a la crisis de vivienda, denunciar el fraude a los consumidores, la discriminación laboral, el robo de salarios y su consistente apoyo a la reforma al sistema de justicia penal.

Las MetroCard para pobres se mueven lentas

El plan ‘Fair Fares NYC’ (Tarifas Justas) para dar acceso a tarjetas MetroCard a mitad de precio a los neoyorquinos de más bajos recursos empezó en enero con 30,000 personas y se dijo que para abril, el número de beneficiarios se aumentaría a 130,000 personas, lo cierto es que, defensores de la transportación pública estiman que la iniciativa no está dando resultados.

En su momento la Ciudad indicó que los neoyorquinos que reciben asistencia pública, serían contactados por el Departamento de Servicios Sociales, para notificarles que son elegibles para el Fair Fares NYC y a cuáles oficinas podían acudir para aplicar por las MetroCard.

“Los neoyorquinos no deben tener que escoger entre tomar el Subway y cuál será su próxima comida”, dijo el Alcalde, cuando formalizó el lanzamiento del plan agregando que en unión con el Concejo Municipal “estamos haciendo nuestra ciudad más justa para los habitantes de bajos ingresos, que dependen del transporte masivo”.

A pesar de esto, muchos neoyorquinos inclusive desconocen la vigencia del plan y pidieron a las autoridades que intensifiquen una campaña de promoción de la iniciativa.

Cuando se aprobó el Fair Fares el año pasado, originalmente se anunció que unos 800,000 neoyorquinos pobres podrían ser elegibles al programa. Por esto, el contralor municipal Scott Stringer criticó el plan, que se habían dejado afuera a la mayoría de los que podrían beneficiarse.

La Justicia Criminal en manos de un hispano

El abogado neoyorquino José Maldonado fue designado vicefiscal general adjunto de Justicia Criminal, una de los primeros nombramientos de la Fiscal General, Letitia James, un hito histórico, dado que por primera vez un hispano desempeña una función de tan alto rango dentro de la entidad de control de justicia a nivel estatal.

Maldonado, de ascendencia puertorriqueña ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional al servicio público, ocupando cargos de liderazgo bajo cuatro alcaldes de la ciudad de Nueva York, dentro del ministerio público y en el ámbito de la justicia penal. Se desempeñó en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y en la fiscalía general del estado de Nueva York. La División de Justicia Criminal cubre una extensa operación dentro de la Fiscalía General, incluida el trabajo de los burós de Delitos Penales y Crímenes Financieros y de investigaciones, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid, la Fuerza de Tarea Contra el Crimen organizado, el Buró de Integridad Pública, el Buró de Revisión de Convicciones y la Unidad de Investigaciones y Procesamientos Especiales.

“El Chapo” no pudo escapar a jurado neoyorquino

El 12 de febrero, poco más de tres meses después de que se iniciara el juicio en la Corte Federal de Brooklyn, el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, esta vez no pudo escapar del jurado neoyorquino, que lo encontró culpable de los 10 cargos en su contra.

Fue uno de los casos judiciales de mayor repercusión de Estados Unidos, por las medidas de seguridad sin precedentes que se montaron en Nueva York, dado el historial de fugas espectaculares del capo. Guzmán Loera, señalado como el líder del Cártel de Sinaloa, escuchó al juez Brian Cogan, leer la decisión del jurado integrado por ocho mujeres y cuatro hombres, cuya sentencia a cadena perpetua más 30 años de prisión fue dictada el 17 de julio de este año.

Los fiscales federales no pudieron probar dos cargos: la distribución internacional de cocaína, por un caso en marzo de 2007 por 19,000 kilogramos, y distribución de marihuana en un caso de enero de 2012 de 409 kilogramos.

El fallido intento de Amazon

La decisión del gigante tecnológico de dar marcha atrás a su propósito de instalarse en Long Island City, Queens se concretó el 14 de febrero. Amazon, la megaempresa de comercio en línea anunció que cancelaba sus planes de abrir una nueva sede en Nueva York en respuesta a la oposición de varios funcionarios, defensores sindicales y grupos civiles, que fueron reticentes desde el principio a las ventajas fiscales que se le había dado por parte de las autoridades de la ciudad.

El anuncio de que Amazon abriría una sede generó amplias expectativas, en principio favorables, pero a medida que se fueron revelando los términos del acuerdo, principalmente los $3,000 millones en beneficios fiscales que el estado y la ciudad de Nueva York accedieron librar para que la empresa se instale aquí, generó un amplio debate y audiencias de las que fueron surgiendo indistintamente voces de respaldo y rechazo a la operación. El gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio lamentaron la decisión de Amazon. Los que se opusieron a que la firma se instalara en Long Island City, dijeron que el área habría sufrido en desmejoramiento de las condiciones de vida, la caída de los pequeños negocios locales y agravado las condiciones del transporte.

Cuomo y De Blasio al rescate de la MTA

El alcalde Bill de Blasio y el gobernador Andrew Cuomo, enfrascados reiteradamente en una disputa sobre la responsabilidad del mal funcionamiento del Subway, finalmente anunciaron a fines de febrero que acordaron un plan para sacar de la crisis a la MTA, la agencia que maneja el Subway y de paso reestructurarla. El plan de 10 puntos, que incluyó el apoyo de ambos mandatarios a la ‘tarifa de congestión’ para los autos que transiten debajo de la calle 61 en Manhattan, busca crear un amplio flujo de financiamiento, además complementado con un impuesto a las ventas por internet.

La marihuana recreativa despenalizado

La Legislatura estatal despenalizó el 29 de julio el uso recreativo de la marihuana, lo que significó que la posesión de pequeñas cantidades será castigada con multas en lugar de ser un delito penado con la cárcel. Esta medida que empezó a regir a fines de agosto, supone un paso de gigante para la legalización definitiva del cannabis, una de las principales prioridades legislativas que ha estado persiguiendo el gobernador Andrew Cuomo, que fue frenada en junio por el desacuerdo sobre cómo regular dicha industria. Este fracaso permitió, sin embargo, incluir el proyecto de ley de despenalización. La norma, contempla multas de 200 dólares por poseer menos de 56 gramos de hierba y 50 dólares por tener menos de un gramo.

El momento de Jumanee Williams

En febrero, el concejal de Brooklyn, Jumaane Williams resultó elegido Defensor del Pueblo de la ciudad de Nueva York, en una exigente campaña en la que terciaron 17 candidatos que buscaban la posición, uno de los cargos públicos de mayor relevancia política de Nueva York, tanto así que, si llegara a faltar el alcalde, el defensor lo reemplaza directamente. William sucedió a Letitia James, quien, a la vez, dejó el cargo para postularse como Fiscal General del Estado.

En segundo lugar de la contienda quedó el concejal de Queens Eric Ulrich, lo cual se considera una advertencia de los republicanos en la ciudad, y más en el caso del referido concejal, abiertamente conservador, en una ciudad claramente demócrata. Entre tanto, Melissa Mark-Viverito, una de los tres hispanos que competía en la contienda, quedó en tercer lugar.

Cada neoyorquino debe ser contado en el Censo

Organizaciones defensoras de inmigrantes, miembros del Concejo Municipal y la propia Administración De Blasio promovieron una campaña para garantizar que esta vez en los cinco condados de Nueva York, nadie quede sin ser contado en el Censo 2020.

Bajo el lema “asegurémonos de que cada neoyorquino cuente”, la campaña enfatizó en educar sobre la importancia de registrarse para el Censo, que, entre otras cosas, determina la asignación de fondos federales para empujar proyectos en áreas como educación, salud, transporte e infraestructura. Y más allá de explicar los datos generales del cuestionario, que se hace cada 10 años y que esta vez podrá responder a través de internet, además del tradicional correo postal, uno de los principales objetivos de la campaña es garantizar que, sin importar el estatus migratorio de los residentes de Nueva York, no hay nada que temer a la hora de registrarse para el conteo.

Patronos roba salarios a la cárcel

A pesar de que las leyes federales, estatales y municipales son claras al afirmar que cualquier persona que realice un trabajo, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a compensación económica, el robo de salarios en Nueva York sigue en aumento, y así lo revelan más de 150,000 casos denunciados en los últimos años, de los cuales muchos quedan en las sombras, y otros no siempre terminan con un final feliz.

La asambleísta estatal Catalina Cruz presentó en mayo un proyecto de ley en la Legislatura en Albany, con el que pretende que los patronos que roben salarios a sus empleados vayan a la cárcel. La iniciativa busca fortalecer la Ley de Prevención del Robo de Salarios (WTPA), que requiere que los empleadores den un aviso por escrito de las tasas salariales a cada nuevo empleado, y que entró en vigencia el 9 de abril de 2011, la cual, de acuerdo a la legisladora, no es suficiente.

Cruz advirtió que además de promover prisión para aquellos que no cumplan con su obligación salarial, la ley impulsa la promoción de campañas educativas para que los trabajadores conozcan sus derechos y le dará más herramientas al Departamento de Trabajo para poder ayudar a hacer justicia con los trabajadores, pero afirmó que es necesario darles mayores recursos para que puedan contratar a más investigadores.

Melinda Katz se alza con Fiscalía de Queens

La Fiscalía de Queens, fue adjudicada a Melinda Katz por apenas 60 sufragios de diferencia, tras un largo proceso de recuento de votos tras las elecciones primarias en que su contendora Tiffany Cabán, inicialmente apareció ganando. Katz dejará su cargo como presidente del condado de Queens en enero para asumir su nuevo cargo.

“Estoy orgullosa y lista para liderar un nuevo amanecer de la justicia en Queens”, dijo Katz en un reciente comunicado. “Demostraremos definitivamente en Queens que puede mejorar la seguridad y la igualdad al mismo tiempo, de una manera que sea colaborativa y nos beneficie a todos”.

Katz reemplaza al legendario James Brown, quien se desempeñó como Fiscal del Distrito por casi tres décadas tras ser nombrado en ese cargo en 1991 por el entonces gobernador Mario Cuomo, desde entonces, Brown ganó la reelección en seis oportunidades.

Más de la zaga de caso Eric Garner

A mediados de agosto el NYPD despidió a Daniel Pantaleo, el policía que causó la muerte en 2014 del afroamericano Eric Garner, a quien aplicó una prohibida llave de estrangulamiento, lo que provocó masivas protestas en esta ciudad por brutalidad policíaca.

El despido de Pantaleo puso fin a cinco años de un proceso legal contra el oficial y de reclamos de justicia por parte de la familia Garner.

El entonces comisionado de la Policía, James O’Neill, dijo que fue “una decisión extremadamente difícil”, indicó que se basó en la evidencia y testimonios del juicio administrativo que se realizó a Pantaleo, tras el cual se recomendó su despido.

Garner, de 43 años y que tenía cinco hijos, gritó varias veces “no puedo respirar” mientras varios policías intentaban arrestarlo por vender cigarrillos ilegalmente en las calles en Staten Island, suceso que fue grabado en vídeo por un transeúnte. El incidente ocurrió el 17 de julio del 2014.

El “no puedo respirar” se convirtió en grito de guerra en las multitudinarias protestas que pedían una reforma policial que tuvieron lugar dentro y fuera de Nueva York. La subcomisaria de la Policía Rosemarie Maldonado, encargada de supervisar los juicios administrativos contra los agentes, en un informe de 46 páginas indicó que Pantaleo usó de forma “temeraria” la llave de estrangulamiento que causó la muerte de Garner y mintió durante la investigación.

El ‘vaping’ no tiene espacio en el estado

A raíz de la primera muerte relacionada con el ‘vaping’ a principios de octubre, una modalidad de fumar que está en auge en el estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo emitió una prohibición para todos los productos de vapeo pero la División de Apelaciones emitió una orden que impidió que se ejecute la disposición del estado

La víctima, un adolescente de 17 años residente en El Bronx, sufrió de complicaciones respiratorias. El muchacho enfermó por primera vez con una afección pulmonar relacionada con el vapeo en septiembre. Fue hospitalizado, pero luego mejoró y se fue a su casa. Regresó al hospital a fines de septiembre, donde permaneció hasta su muerte en el Hospital Montefiore, dijo el Gobernador.

Hasta este 8 de octubre, el Departamento de Salud estatal (DOH) había recibido 110 reportes de médicos de varias partes de Nueva York de enfermedades pulmonares graves en pacientes de entre 14 y 69 años que usaban al menos un producto de vapeo antes de enfermarse.

Entre tanto, a partir de julio del 2020, en la ciudad de Nueva York será ilegal vender cigarrillos electrónicos y productos de vapeo de sabores. La prohibición que existía en la Gran Manzana para que menores de 21 años adquirieran ese tipo de productos, ahora se extenderá a todos los adultos y ninguna tienda podrá comercializarlos. La nueva ley, que fue aprobada en la plenaria del Concejo con una amplia mayoría de 42 votos a favor y 2 en contra, y que cuenta con el respaldo de la Administración De Blasio.

Promete alejar a jóvenes de la criminalidad

A principios de diciembre, Dermot Shea asumió como Comisionado de Policía de Nueva York y prometió “hacer mucho más” para reducir la criminalidad, en un momento en que la ciudad vive históricas bajas tasas de inseguridad, pero también cuando se ha recrudecido el debate sobre si en sus manos la Uniformada arrancará de raíz, ciertas prácticas señaladas como discriminatorias para las minorías.

“No quiero ver a un niño más muerto, no quiero ver que le disparen a otro joven más. No quiero ver un funeral por un hecho violento que se pudo haber evitado. No quiero ver a un niño más deambular por el camino de ser arrestado”, dijo durante su juramentación. El nuevo líder de NYPD, que reemplazó a James O’Neill –luego de tres años en el cargo–, anunció que en breve revelará los detalles de una nueva estrategia en todo el departamento, para ayudar a los jóvenes de la ciudad a mantenerse fuera del círculo de la criminalidad.

“Si podemos prevenir el delito. Si podemos vivir juntos en una ciudad que brinda seguridad para todos, entonces podemos evitar que los jóvenes sean introducidos en el sistema de justicia penal”, subrayó el flamante comisionado.

Shea indicó que la institución policial que ahora comanda tendrá la capacidad de adaptarse a los “cambios inminentes” que se acercan, a propósito de las nuevas reformas de la justicia penal, que entre otros aspectos, eliminarán la fianza por delitos menores y algunos delitos graves. Además, impondrá que se entregue más evidencias a la defensa y de una forma más acelerada.

Dominicano de más alto rango en el NYPD

El comisionado de Policía, Dermot Shea levantó la bandera de la diversidad al promover a dos oficiales de las minorías a altas posiciones en la fuerza policial más grande del país. Uno de ellos es el dominicano Fausto Pichardo, quien fue nombrado Jefe de Patrulleros del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

El agente quisqueyano, quien asumirá sus nuevas funciones el 1 de enero en reemplazo de Rodney Harrison, quien a su vez hizo historia al convertirse en el primer afroamericano en ocupar la posición de Jefe de Detectives, se manifestó agradecido por la oportunidad de seguir apoyando a los miles de oficiales que patrullan las calles de la Gran Manzana y trabajan para evitar la criminalidad y mantener seguros a todos los neoyorquinos. “Desde que comencé en el NYPD en 1999, me levanto todos los días con el propósito de hacer que las calles de la ciudad de Nueva York sean más seguras tanto para los agentes de policía como para las personas a las que juramos servir”, dijo Pichardo. El dominicano es actualmente el oficial ejecutivo de la Oficina de Servicios de Patrulleros y ha trabajado de forma cercana con Harrison.

Pichardo, quien también estaba encargado de supervisar el despliegue de recursos de patrullaje a la hora de abordar la criminalidad, había sido nombrado el año pasado subjefe del NYPD y tras ese ascenso le aseguró a El Diario en una entrevista que tenía entre ceja y ceja reducir aún más la criminalidad en la Gran Manzana y, ante todo, recuperar la confianza de la gente en los uniformados.

Se hace realidad sueño de licencias de conducir

Desde el lunes 16 de diciembre los indocumentados pueden solicitar licencias de conducción en las oficinas del Departamento de Vehículos de Motor (DMV) luego de que se implementara la llamada ley ‘Green Light’. La Legislatura Estatal aprobó la legislación en junio pasado, siendo una de las conquistas más esperadas por la comunidad inmigrante por casi dos décadas.

Los trámites para solicitar formalmente los permisos de conducción estándar pueden iniciarlos de inmediato pero el documento no puede usarse con fines federales, dijeron los patrocinadores de la Ley ‘Green Light’.

Actualmente, el DMV no exige documentos para licencias estándar, que es lo que obtendrían los solicitantes indocumentados, a diferencia de las licencias de identificación real (Real ID) utilizadas para viajar en avión.

Yatziri Tovar, de la organización Make the Road NY, quien acompañó a varios inmigrantes a solicitar la licencia desde muy temprano a la oficina del DMV en Flushing, evidenció una presencia masiva.

“Fuimos con varios miembros y a las 9 de la mañana que llegamos, la línea extensa con más de 100 personas. Algunos llegaron desde las 5 a.m. para asegurar su puesto y durante todo del primero día que entró en vigor la ley ‘Green Light’, aprobada en el verano, que luego de una lucha de 18 años concede el derecho a neoyorquinos indocumentados a tener licencias de conducción”.

En la actualidad doce estados más el Distrito de Columbia tienen leyes similares que permiten otorgar licencias de conducir a indocumentados.

Año mortífero para ciclistas

En 2019 se registró la muerte de 28 ciclistas, un récord sin precedentes que obligó a la Administración De Blasio a presentar el plan ‘Green Wave’ (ola verde), con el cual se invertirá $ 58.4 millones de dólares para la seguridad de quienes usan este medio de transporte en la ciudad de Nueva York.

La presión para que el alcalde Bill de Blasio tome medidas más drásticas para frenar los accidentes afectados se dio en el mes de julio, luego que tres ciclistas murieran en el transcurso de una semana. En todo el año 2018 los ciclistas fallecidos sumaron 10.

La ‘Ola Verde’, es parte del plan Visión Cero de la Alcaldía, incluye la construcción de más carriles protegidos para ciclistas, así como un aumento de la vigilancia policial en las vías, sobre todo en las intersecciones donde se han registrado el alcalde número de accidentes que involucran bicicletas. Además, contempla crear nuevas leyes así como una campaña educativa.

“Cuando asumimos el cargo prometimos a los neoyorquinos que haríamos todo lo posible para terminar con las muertes de tráfico”, dijo De Blasio, acordando que es inaceptable cualquier pérdida de vida en nuestras calles.

Parte de los fondos del nuevo plan se usarán en costear trabajos de rediseño de muchas rutas para hacer seguro los cruces, y en contra de 80 nuevos trabajadores en el Departamento de Transporte de la Ciudad (DOT), que se dedican a llevar a cabo las mejoras para los ciclistas.

Actualmente la Gran Manzana cuenta con una red de vías para ciclistas de 1,243 millas, pero solo 480 de esas millas cuenta con la protección adecuada que se separa a los vehículos de los pedalistas. Wave Green Wave ’buscará que toda la red de ciclovías cuenten con protección.

Además, se incrementará el número de líneas de bicicletas en 10 vecindarios que serán designados “Distritos Prioritarios de Bicicletas”, principalmente en Brooklyn y Queens, donde se informó el mayor número de accidentes este año. Estos incluyen Bay Ridge, Midwood, Sheepshead Bay y Brownsville, en Brooklyn, donde ocurrieron 12 de las 17 muertes, así como Corona, East Elmhurst y Jackson Heights, en Queens.