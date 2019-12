Así celebró Lili Estefan sus tres millones en Instagram 

View this post on Instagram

Ayer fue Navidad y recibí tremendo regalo, Desperté con la noticia que llegué a los 3MILLONES de amigos en #instagram 😃😃😃😃GRACIAS a cada uno de ustedes que en las buenas y en la malas siempre han estado a mi lado. ❤️Los quierooooooo un montón 😘 Gracias a mi @dstorytellerflower por esta #SORPRESA #Flores!!! Jaja Bellassssss 🙌 y vamos por más 🤩