Marjorie de Sousa se destapa: un brasier color nude y cada vez más atrevida

View this post on Instagram

Cuando quieras que un traje te quede perfecto y no logren notar nadaaaaa fuera de lugar😊 yo uso esta 😍😍😍 Mi faja Ann Chery ideal para usarla en estas fechas especiales con tu outfit favorito. Ayuda a moldear tu cuerpo, ya tienes la tuya? www.annchery.com.co #marjoriedesousa @anncherymx_official