¡Thalía lo volvió a hacer! Mira el nuevo baile “alocado” de la mexicana y esta vez tuvo compañía

View this post on Instagram

Crazy MIAMI nights! And this was not even a club! This are the bathrooms at @chottomattemia 🤪 Me and my girl @mrshilfiger always find an excuse to go crazy together 🤪🤪🤪🥰🥰🥰 Esas noches de fiesta en Miami! Y este ni siquiera es un antro si no el baño de un restaurante en donde mi amiga y vimos la oportunidad para enloquecer juntas 🥳🥳🥳🥳