¡Anótalo en tu calendario! Estos son los grandes eventos deportivos a seguir en 2020

Habrá en el nuevo año Eurocopa, otra Copa América y Juegos Olímpicos

Un nuevo año ha comenzado y con él las acostumbradas expectativas e ilusiones de los aficionados a los deportes.

Al margen de los torneos regulares de fútbol, baloncesto, béisbol, etc., estos son los grandes eventos del deporte mundial que ya se encuentran en cuenta regresiva:

Super Bowl LIV en Miami

El juego por el título de la NFL regresará al estadio de los Miami Dolphins este 2 de febrero 10 años después de la última vez. Previo al comienzo de los playoffs se considera a los Baltimore Ravens (14-2), San Francisco 49ers (13-3), New Orleans Saints (13-3) y Kansas City Chiefs (12-4) como los máximos favoritos para levantar el Trofeo Vince Lombardi, esto mientras los New England Patriots intentan imponer un nuevo récord con su séptimo Super Bowl ganado. Lo que ya se sabe es que en el espectáculo del medio tiempo en el Hard Rock Stadium actuarán Jennifer López y Shakira.

Una Champions sensacional

La afición al fútbol arderá a partir del 18 de febrero con las rondas de eliminación directa de la Liga de Campeones de la UEFA, destacando los enfrentamientos de Atlético de Madrid vs. Liverpool (campeón defensor), Nápoles vs. FC Barcelona y el imperdible Real Madrid vs. Manchester City. La gran final se disputará el 30 de mayo en el Estadio Ataturk de la ciudad turca de Estambul. En 2019 se interrumpió una racha de cinco campeonatos europeos logrados por clubes españoles cuando el Liverpool venció en duelo inglés al Tottenham (2-0) curiosamente en Madrid.

Otra Copa América

La cuarta Copa América en un lapso de seis años se llevará a cabo del 12 de junio al 12 de julio en ciudades de Argentina y Colombia, para ser la primera vez en que dos países coorganicen el torneo de selecciones de fútbol más antiguo del mundo. Otra novedad es que solo serán dos grupos (uno en suelo colombiano y el otro en territorio argentino) y avanzarán los primeros cuatro lugares de cada sector. A partir de este certamen, el evento será cada cuatro años emparejado con la Eurocopa. El primer partido será en Buenos Aires y la final en Barranquilla, con la participación de Australia y Qatar como selecciones invitadas y con Brasil defendiendo el título logrado el pasado verano como local sobre Perú.

Una Euro diferente

Con un formato distinto al jugarse en 12 países, con un “grupo de la muerte” perfectamente identificado y la aparición del VAR en la competencia, la Euro 2020 será el mayor evento del fútbol mundial en el nuevo año. La fiesta europea arrancará el 12 de junio en Roma con el duelo Italia vs. Turquía y finalizará el 12 de julio en la cancha de Wembley en Londres, escenario que también será la sede de las semifinales. La selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo defenderá su corona obtenida en 2016, pero tal vez le será más difícil desde el principio porque en el mismo grupo se encuentran Alemania y el campeón mundial Francia.

Los Olímpicos regresan a Tokio

Los Juegos de la XXXII Olimpiada serán inaugurados el 24 de julio en Tokio, marcando el regreso de los Olímpicos de verano a Japón luego de 56 años. La gran urbe nipona obtuvo la sede en 2013 y desde entonces dieron inicio los trabajos de organización y obras de infraestructura, incluyendo el nuevo Estadio Nacional, erigido sobre la estructura del viejo inmueble sede principal de Tokio 1964, donde también se realizará el atletismo y la ceremonia de clausura el 9 de agosto. Se espera una fiesta deportiva que combine la tradición cultural japonesa con la modernidad tecnológica y en la que debutarán deportes como el básquetbol 3×3, skateboarding y escalada deportiva.

