‘Rompecorazones’ Figueroa: el joven campeón de boxeo que enamora con su pegada ysus ojos azules

El Mexico americano Brandon Lee Figueroa desde chico tenía las cosas tan claras como pocos: ser boxeador como su padre y su hermano, Brandon dejó de ir a fiestas, de salir con sus amigos para convertirse en Campeón Mundial y aunque su padre no le veía demasiada madera, su empeño y dedicación le han dado grandes satisfacciones en el pugilismo.

“Desde que tenía 7 años casi no iba a fiestas de cumpleaños, no tuve esa juventud de niños que iba a jugar. Yo sé que es un sacrificio, pero también sé es un beneficio” comentó Brandon en entrevista con Pablo Biaggui en su programa La Red Hispana.

Al ver su dedicación y pasión, su padre lo inscribió a un torneo a los 8 años y se coronó campeón ante todos los pronósticos. Ahí comenzó el sueño real.

Cómo profesional, dentro de la categoría súpergallo, tiene una racha de 20 peleas ganadas, 15 por nocaut, 4 por puntos y un empate.

Hoy, a sus 22 años y como profesional, tiene una récord envidiable dentro de la categoría Supergallo: 20 peleas ganadas, 15 por nocaut, tiene un empate y no ha perdido en ninguna ocasión. Además, actualmente es el campeón mundial secundario junior de su peso de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Además, no le dicen “El Rompecorazones” por nada, pues, además de tener una gran pegada, Brandon tiene un gran ‘pegue’ con las chicas debido a su pálida piel y ojos azules: “En el estadio donde peleaba había una sección de niñas y cada vez que entraba me decían ‘ay, El Rompecorazones ya vino’ y me aplaudían”, contó en un entrevista en el programa El Nuevo Día de Telemundo.