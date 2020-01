“Dante como te extraño mi amor”: Brenda Kellerman recuerda la muerte de su bebé con amoroso mensaje

View this post on Instagram

Mi enano, mi ángel hermoso, mi Dante como te extraño mi amor, te amo con todo mi corazón mi amor y gracias por darme tanto aprendizaje de vida. Yo tengo un ángel en el cielo, que se fue mucho antes de lo que esperaba, pero no importa cuánto tiempo pase siempre te amaré hermanito Dante 👼🏽👶🏼✨ #mellizos #babyTadeo #AngelDante #amoreterno #5meses Gracias a @yeyito_kellerman por siempre hacer tan lindas imágenes 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾