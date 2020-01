Alicia Machado: Antes de pedir disculpas, esto fue lo que dijo de Alexa Dellanos

""Honestamente no sabía quien era esta persona, pero vi la imagen y me impactó"

El pleito entre Alicia Machado y Alexa Dellanos parece recién comenzar. Sin embargo, date ya de varios días cuando la Miss Universo comentó, en Instagram, que le preocupaba y le espantaba como tan joven la hija de Myrka se hacía tantas cirugías.

Invitada por ‘Despierta América’, Alicia Machado, junto a un panel de especialistas, quiso explicar por qué había comenzado esta polémica y hasta aclaró que lo que le había impactado era la foto, incluso dijo que no sabía de quién se trataba.

“Honestamente no sabía quien era esta persona, pero vi la imagen y me impactó porque vi algo que no es natural, no es en contra de ella… Yo tuve muy mala experiencia con implantes de seno, tuve cáncer en el 2013”, explicó Machado.

Luego de relatar la pesadilla que vivió por unos implantes de seno y sus consecuencias, explicó que lo que hace Alexa no es un buen ejemplo, que son muchas las famosas que aun sufren consecuencias en su salud por inyectarse o ponerse biopolímeros como Alejandra Guzmán o Jessica Cediel.

Aunque más tarde, y en el mismo show, decidió pedir disculpas a Alexa por sus expresiones, aquí te mostramos lo que dijo en la entrevista con ‘Despierta América’.

Loading the player...