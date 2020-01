Marta Sahagún niega vínculos con los Legionarios de Cristo

"Es un engaño a la opinión pública y una calumnia a mi persona”, dijo la exprimera Dama de México

MÉXICO – La esposa del expresidente Vicente Fox, Marta Sahagún negó cualquier tipo de vínculo con los Legionaros de Cristo, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera revelara que la exprimera Dama está siendo investigada junto a la organización religiosa por los presuntos delitos de lavado de dinero y fraude.

A través de un comunicado, emitido por su oficina “Vamos México” Sahagún tachó como “perversa y falsa” la información que circula en los medios por su presunta relación con los Legionarios de Cristo.

“Es un engaño a la opinión pública y una calumnia a mi persona”, dijo la exprimera Dama, en el comunicado.

La esposa del expresidente Fox se pronunció por la transparencia y rendición de cuentas.

“Sé que quienes hemos trabajado en política corre el riesgo de ser calumniado”, destaca el comunicado de Sahagún.

El texto firmado por Martha Sahagún de Fox concluye: “es importante defender la verdad, y recordar que cuando veas una injusticia, el siguiente puedes ser tú”.

De igual forma la organización religiosas rechazó injerencia de la exprimera Dama en sus estados financieros, intercambio de favores con ella o altos beneficios durante el sexenio de Vicente Fox.

En entrevista, Pablo Pérez de la Vega, vocero de los Legionarios en México, indicó que aunque Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hay una investigación sobre las finanzas de esta organización y de Sahagún, ellos no han sido notificados.

“Estamos dispuestos a colaborar con las autoridades en cualquier caso. No tenemos conocimiento de ninguna investigación, pero cualquier investigación nosotros podemos colaborar sin ningún problema con las autoridades.

“Nosotros manejamos transparentemente las finanzas y apego a cada país donde estamos reunidos“, afirmó.

Pérez de la Vega aseguró que Sahagún nunca ha sido operadora financiera ni tesorera del movimiento Regnum Christi.

“Ahí dicen que Marta Sahagún era la operadora de los Legionarios, financiera, Marta Sahagún en los 90 fue miembro de Regnum Christi, muy activa”, explicó.

“El movimiento del Regnum Christi fue un movimiento del apostolado que se reúnen personas, adultos, jóvenes, señores, señoras, y tenemos varias casas, les llamamos secciones, donde la gente pues va y rezan el rosario, tienen reuniones, leen la Biblia, etcétera. Todas esas casas tienen que pagar su mantenimiento porque no son de la Regnum Christi ni de la Legión, son casas que las personas consiguen.

“En este caso, Marta Sahagún era la encargada de cobrarle las cuotas a las señoras para poder pagar los gastos de la casa de Celaya, luz, agua, teléfono, todo eso. Eso es realmente lo que nos une financieramente. Te digo, no es que maneje las finanzas de la Legión ni mucho menos. Simplemente es como las personas que recogen las limosnas de la parroquia, simplemente no hay ningún nexo. Realmente no hay ningún vínculo financiero con Marta Sahagún ni mucho menos”, insistió.

Cuestionado sobre el apoyo que recibieron los Legionarios en el sexenio del panista Vicente Fox a través de cuantiosos donativos, así como la entrega de una franja de playa a la congregación en Punta Sam, Cancún, el vocero dijo que eso es común en las administraciones.

“Todo esto que se habla del apoyo y tal, pues eso ocurre en todos los gobiernos, en todos lados. Tú cuando vas a abrir cualquier fundación o lo que sea, cualquier fundación puede acercarse al gobierno y después te pueden ayudar con terrenos, con lo que fuera, donaciones y tal, todo lo que se apoyó en esos años, así como en otros sexenios, sin ningún problema, todo está legalmente avalado y todo. No hay nada extraño ahí”, consideró.

