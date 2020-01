Rashel Díaz con outfit rockero causa sensación

La presentadora de Telemundo deja a muchos botando la baba

La conductora cubana de Un Nuevo Día causó sensación el día de hoy al parecer con un outfit juvenil y muy rockero. Llevaba puesto un jumpsuit de cuero muy pegado con el que se podía apreciar su escultural figura. A eso lo acompañó con un peinado de media cola muy al estilo de los años ´80.

Rashel Díaz últimamente se ha decido por estos looks de cuero, que además están muy de moda y simplemente le sientan muy bien a su figura. La presentadora siempre luce fresca y jovial a pesar de no ser la más joven del show. Pero su estilo hace que muchas jóvenes la sigan en las redes sociales y sea referente para las mismas.

Lo cierto es que, no importa lo que use, Rashel Díaz enamora a más de uno con su inteligencia, su buen sentido del humor y sus ganas de arriesgarse siempre rompiendo miedos y paradigmas no importa delante de quien sea. Por eso les dejamos este momento, de cuando Rashel se arriesgó a participar en el reality Así Se Baila, donde no sólo fue la mejor sino que lució sencillamente espectacular.