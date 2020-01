Jomari Goyso metió la pata con Ana Bárbara, y ella lo insulta  

View this post on Instagram

Admirando y respeto tu determinación y tu lucha por crecer siempre hacia una mejor mujer/madre/amiga/hija… y artista… FELIZ CUMPLEAÑOS mi bella Altagracia!!! Te quiero mucho!!! Y le pido mucho a DIOSITO para que este #2020 te alumbre para que te vistas mejor! 🤷🏻‍♂️ lol 😂 era broma!!!! Relaxxxx love u!!!